Inchiesta Associated Press “Covid, la Cina ha nascosto i dati. La prova”

Roma, 02 giugno 2020. “La Cina ritardò la comunicazione dei dati sul coronavirus e in alcuni casi li nascose provocando grande frustrazione tra i ranghi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ quanto emerge da un’inchiesta dell’, pubblicata sul suo sito e fondata sulla documentazione riservata dei vertici dell’agenzia dell’Onu. Carte dalle quali viene fuori un dietro le quinte ben diverso dalle lodi pubbliche fatte dall’Oms nei confronti di Pechino”. Lo riporta l’Ansa. Di seguito il testo integrale di

Throughout January, the World Health Organization publicly praised China for what it called a speedy response to the new coronavirus. It repeatedly thanked the Chinese government for sharing the genetic map of the virus “immediately,” and said its work and commitment to transparency were “very impressive, and beyond words.” But behind the scenes, it was a much different story, one of significant delays by China and considerable frustration among WHO officials over not getting the information they needed to fight the spread of the deadly virus, The Associated Press has found. Despite the plaudits, China in fact sat on releasing the genetic map, or genome, of the virus for more than a week after three different government labs had fully decoded the information. Tight controls on information and competition within the Chinese public health system were to blame, according to dozens of interviews and internal documents.

“Per tutto il mese di gennaio, l’Organizzazione mondiale della sanità ha elogiato pubblicamente la Cina per quella che ha definito una risposta rapida al nuovo coronavirus. Ha ripetutamente ringraziato il governo cinese per aver condiviso la mappa genetica del virus “immediatamente” e ha affermato che il suo lavoro e il suo impegno per la trasparenza sono stati “molto impressionanti e al di là delle parole”. Ma dietro le quinte, è stata una storia molto diversa, uno dei ritardi significativi da parte della Cina e una notevole frustrazione tra i funzionari dell’OMS per non aver ottenuto le informazioni di cui avevano bisogno per combattere la diffusione del virus mortale, ha scoperto l’Associated Press. Nonostante i complimenti, la Cina in effetti si è seduta sul rilascio della mappa genetica, o genoma, del virus per più di una settimana dopo che tre diversi laboratori governativi avevano completamente decodificato le informazioni. In base a dozzine di interviste e documenti interni, la colpa era di controlli severi sull’informazione e sulla concorrenza all’interno del sistema sanitario pubblico cinese”.