Le Iene parlano della società foggiana: violenze durante emergenza Covid

Foggia, 02 giugno 2020. “La città ormai è un campo di battaglia, dominato dalla, un’associazione criminale, sanguinaria e senza scrupoli”. Cosìde Le Iene torna a parlare della società foggiana, questa volta per parlare delle violenze durante i mesi di lockdown per l’emergenza Coronavirus.

In questi mesi a Foggia c’è stata la maxi evasione di 64 detenuti, dopo le proteste nel carcere, l’incendio doloso di varie ditte ortofrutticole per milioni di euro di danni, le minacce e gli attentati ad alcuni imprenditori, una sparatoria in mezzo alla strada e diverse rapine alle attività appena ripaerta. La ricostruzione di quanto accaduto nel servizio de Le Iene in onda martedì 2 giugno in prima serata dalle 21.20 su Italia 1.



