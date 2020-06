Manfredonia, assembramenti, distanziamento sociale: blitz Forze dell’Ordine sul porto turistico (FOTO)

, 02 giugno 2020. Rispetto distanziamento sociale, divieto di: continuano i controlli dellenel territorio di Manfredonia. Come sta avvenendo da giorni, dalle ore 19, gli agenti dellae deldi P.S. di Manfredonia hanno effettuato unin alcuni locali del centro cittadino. I controlli fanno riferimento tanto alle disposizioni governative quanto alla recente ordinanza sindacale della Commissione straordinaria del Comune, relativa alla chiusura dei locali entro le ore 24. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it risultano sanzioni amministrative a carico dei gestori dei locali, né per i cittadini. I gestori delle varie attività sono risultati in regola, e hanno tutti rispettato quando disposto per la riapertura dei locali.