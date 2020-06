Manfredonia, Leo “Gli uomini dello Stato onorino tutti i caduti”

, 02 giugno 2020. “Oggi 02 giugno 2020, come tanti 2 giugno trascorsi, il valore unico, comune ed indissolubile dei principi del nostro Paese rimuginano, graffi sulla pelle, graffi sanguinanti che, ieri come oggi, ricordano chi per questi valori ha lasciato i propri colleghi, i propri amici, i propri figli e i propri parenti.

Oggi più di ieri si sente la necessità che gli uomini dello Stato, e per lo Stato, dissolvano come nebbia al sole ogni minaccia al fine di onorare tutti i caduti per questi valori e dare il corretto splendore che meritano le nostre istituzioni e la nostra costituzione e il nostro splendido Paese”. Leo, Manfredonia 02 giugno 2020.