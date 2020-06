Mercato del venerdì ancora chiuso, piano di sicurezza in allestimento

Foggia, 02 giugno 2020. Riaperti i parchi, la villa comunale, i giardini pubblici, i mercati rionali, ma per il mercato settimanale del venerdì bisognerà ancora attendere. “Stiamo allestendo il piano di sicurezza e distanziamento- dice l’assessore alle attività economiche– per il Rosati, per esempio, abbiamo potuto far alternare le 70 bancarelle degli alimentari per primi, dal 18 maggio quelle dell’abbigliamento, 25 a settimana in alternanza, per il mercato del venerdì è più difficile, sono 290 postazioni e bisogna organizzarle. Stiamo lavorando”. Proseguono nel frattempo gli incontri con, dopo 3 mesi di chiusura in molti hanno riaperto “con grande senso di responsabilità, con scrupolo rispettando tutte le disposizioni”.

Alessia Di Franza, vicedirettore di Confartigianato, sul mercato del venerdì: “Ci siamo molto confrontati con l’assessore Ruscillo durante a fase 1 e 2, abbiamo trovato grande diponibilità, sono previsti incontri di carattere logistico e organizzativo per il mercato settimanale”. Sulla data di ripartenza nessuna certezza ma Ruscillo, se escludeva nettamente la possibilità che si riaprisse alla fine di maggio, si dice “possibilista” per la settimana in corso. I social, commentando la chiusura- l’ultimo giorno di vendita è stato il 6 marzo- si dividono fra quelli che premono per il riavvio dell’attività, quelli che ritengono sia ancora troppo presto, quelli che si preoccupano della sopravvivenza degli ambulanti in questo periodo in cui non lavorano.

Secondo Di Franza, la preoccupazione maggiore, è quella del “mantenimento dei livelli occupazionali per molte piccole e medie imprese familiari, la cassa integrazione per gli artigiani è arrivata anche a febbraio, per i commercianti con molto più ritardo, oltre questa prima fase di ‘entusiasmo da ripresa’ credo che per fare un’analisi della situazione, valutare chi ha riaperto e chi no, ci vorrà almeno un mese”. Il numero di postazioni previste nella zona della Città del cinema, secondo quando si sta organizzando, rimane invariato.