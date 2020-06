S. Marco in L., incendio in deposito autobus: distrutto un mezzo

Non si esclude la natura dolosa dell’incendio scoppiato ieri notte all’interno del parcheggio comunale di San Marco in Lamis e che ha distrutto un autobus di linea e danneggiando un altro. Al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia e i carabinieri che stanno verificando la presenza nella zona di telecamere della videosorveglianza. I mezzi sono dell’azienda di trasporto privata “Bonfitto” il cui responsabile ai militari ha detto di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.