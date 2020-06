Un boato ha svegliato Rignano alle 4 di mattina (foto video)

Sono ignote le cause del rogo di una auto Alfa Romeo a Rignano Garganico. Stanotte, intorno alle ore 4, una tremenda esplosione ha svegliato tutta Via Renato Guttuso. Probabilmente ad esplodere è stato il serbatoio dell’auto in fiamme o qualche pneumatico.. Si registrano lievi danni alle inferriate, al marciapiede e all’asfalto, ma non alle persone. Ancora ignoti i motivi dell’incendio. Non si esclude l’autocombustione. Il mezzo, una Alfa Romeo 147, era piuttosto anziana, ma tenuta bene. (fonte rignanonews.com