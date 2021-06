Arriva il nuovo film dell’attore foggiano Gianmarco Saurino

Foggia, 02/06/2021 – (lanostratv) Non si placa la crescita professionale di Gianmarco Saurino, il giovane attore pugliese, che nei mesi scorsi abbiamo visto interpretare il personaggio di Nico in Che Dio ci aiuti si appresta a realizzare un nuovo progetto. L’artista foggiano a partire dal 4 giugno approderà su Amazon Prime Video con il film Maschile Singolare. Sicuramente si tratta di qualcosa di diverso per Saurino, che negli ultimi anni ha ottenuto una grande popolarità con le fiction Rai.

In questo senso quindi per l’attore questo film ha tutto il sapore di un esame che verrà superato sicuramente con successo. Nel film Maschile Singolare ci sarà anche un’altra conoscenza del piccolo schermo, il giovane attore Giancarlo Commare, visto ne Il paradiso delle signore. La strana coppia e regina della fiction e di serie (abbiamo visto Commare anche in Skam Italia) regalerà sicuramente diverse gioie al pubblico femminile, ma non solo. Maschile Singolare rappresenta sicuramente un’occasione molto ghiotta per i due giovani attori Gianmarco Saurino e Giancarlo Commare, pronti a prendersi anche il palcoscenico cinematografico dopo aver già registrato successi sul piccolo schermo. (lanostratv)