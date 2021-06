Casa Sollievo, Covid: richiesta urgente di plasma compatibile

San Giovanni Rotondo, 02/06/2021 – “A P P E L L O U R G E N T E …..volevo chiedervi un favore immenso se era possibile…..ieri sera hanno ricoverato una nonna di 80anni con tanta voglia di vivere ancora all’ospedale di San Giovanni Rotondo (FG) per COVID, insufficienza respiratoria e problemi vari….i parenti hanno chiamato per sapere le sue condizioni e hanno risposto che sono critiche….hanno chiesto alla dottoressa se era possibile provare a fare trasfusioni di plasma perché potrebbero essere una cura alla malattia….la risposta è stata che si potrebbe provare però bisognerebbe trovare un donatore compatibile hanno dato un numero da chiamare per avere informazioni…..questo è il numero 0882-410481 dell ospedale.

La mattina dalle 9 alle 13.30 hanno detto che occorrerebbe una persona che abbia avuto il covid in maniera importante negli ultimi 3/4 mesi in modo che abbia sviluppato più anticorpi e che comunque se c’è questa persona dovrebbe chiamare questo numero per parlare direttamente con loro e dare tutte le informazioni necessarie per capire se potrebbe essere o meno un buon donatore….ora io vi chiedo se tra di voi c’è qualcuno o conoscete qualcuno che abbia avuto il covid e sia disposto a donare il plasma…..FATE GIRARE CORTESEMENTE”.