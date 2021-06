Dall’Inghilterra: Donnarumma al Psg

Sfoglia la margherita Gigio Donnarumma. Tanti dubbi e nessuna certezza sul futuro del gigante ex rossonero, concentrato sui prossimi campionati europei al via tra poco meno di 10 giorni. L’unica certezza è legata al fatto che il portiere non rinnoverà con il Milan, per il resto tanti dubbi. I più, dopo la suggestione romanista, hanno accostato l’estremo difensore alla Juventus, o al Barcellona, vere preferenze del calciatore. Dall’Inghilterra, però, rimbalza una voce clamorosa.

Secondo il giornalista del ‘Times’ Duncan Castles, il Psg avrebbe sbaragliato la concorrenza, trovando l’accordo per i diritti all’ acquisizione delle prestazioni sportive dell’azzurro.

La formula sarebbe quella di girare in prestito, dopo la firma, Donnarumma ad un club per una stagione, per poi averlo tra le proprie fila a Parigi nel prossimo campionato e puntando ancora su Navas nella prossima Ligue 1.

Il suo super-agente Mino Raiola e lo stesso Gianluigi Donnarumma gradiranno questa soluzione, nonostante le lusinghe provenienti da altri lidi?

A cura di Antonio Monaco, 02 giugno 2021