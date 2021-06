Foggia, 02 giugno 2021. E’ tempo di ripartenza anche per i centri benessere, dopo la lunga pausa forzata in zona rossa. Un periodo fonte di stress e problemi che adesso porta le persone a cercare un po’ di relax, un momento di calma per riprendere le energie. Una rigenerazione che non riguarda solamente il corpo, ma anche la mente e lo spirito. Una delle tecniche orientali più famose riguardanti il benessere psicofisico è lo Shiatsu.



Una tecnica di massaggio giapponese nata presso i monasteri e affinata nel corso dei secoli, fino a diventare una pratica curativa utilizzata negli ospedali giapponesi. Shiatsu letteralmente significa “pressione del dito” e deriva dalle parole Shi (dito) e Atsu (pressione), ossia digitopressione. Potrebbe essere definita una sorta di agopuntura in versione giapponese, fatta con le dita, per stimolare il flusso dell’energia.

La versione più moderna è stata ideata da Tokujiro Namikoshi nel 1940. In pratica il terapeuta usa il pollice o il palmo, per esercitare una forte pressione sui punti dell’agopuntura. L’ obiettivo è quello di sbloccare e riequilibrare l’energia interna, così il corpo ne trae un giovamento generale e si possono curare anche i dolori.

Nel nostro organismo ci sono dei canali in cui fluisce continuamente l’energia vitale chiamata “ki”, ma a volte quest’energia si blocca, per problemi fisici o psicologici. Dunque si crea uno squilibrio che deve essere ribilanciato per poter guarire così anche il corpo.

Stimolare l’energia significa riequilibrarne il flusso, così da curare il disturbo, ma in modo naturale attraverso un processo di autoguarigione. Il principale beneficio dello shiatsu è quello di contribuire a ristabilire l’equilibrio psico-fisico ed alleviare situazioni di stress, ma non solo.

La tecnica shiatsu quindi favorisce uno stato di benessere generale e combatte dolori articolari, muscolari, disturbi nevralgici, emicranie, cefalee, coliti, problemi digestivi, insonnia, scompensi cardiaci e anche malattie infettive.

StatoQuotidiano ha incontrato il direttore del Centro specializzato Aura Non Conventional Relax di Foggia, riferimento nel settore del benessere e del wellness.

SQ: Come sta andando questo periodo di ripresa da zona gialla per la vostra categoria di centri benessere?

AURA: Salve. Piano piano le persone cominciano di nuovo a frequentarci.

Ci vorrà tempo affinché tutto ritorni come prima. Non disperiamo.

Stiamo proponendo attività nuove più vicine alle esigenze dei nostri soci.

SQ: Siete un centro molto conosciuto a Foggia, quindi la clientela come sta rispondendo?

AURA: I nostri clienti sono molto esigenti

e questo ci porta sempre a migliorare.

La clientela risponde bene.

A parte le difficoltà del Covid.

SQ: Ottimo, se possibile quali saranno le prossime attività che proporrete?

AURA: Le attività che proponiamo sono tante: Pilates, Yoga, Corsi di formazione olistica, Shiatsu, Trattamenti benessere.

Siamo aperti a tutto ciò che può coinvolgere.

SQ: Le istituzioni avrebbero potuto fare di più per sostenervi?

AURA: Sono attività che rientrano in quelle imprenditoriali.

Non abbiamo mai chiesto un euro per non gravare.

Penso che ci siano cose prioritarie.

SQ: Avete consigli o proposte? Cosa si dovrebbe fare per migliorare la situazione?

AURA: Bisognerebbe incentivare il benessere come priorità per vivere bene e meglio.

A cura di Gianluigi Cutillo, 2 giugno 2021

foto Aura Non Conventional Relax di Foggia