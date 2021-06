Giocatore chiave per ogni nazione a Euro 2020

Quest’estate la competizione Euro 2020, rinviata, si svolge in circostanze estremamente avvincenti. Con così tante squadre di alta qualità, è difficile dire chi potrà vincere. Detto questo, chi sono i giocatori chiave per ogni nazione a Euro 2020?

I gruppi

Assicurati di essere aggiornato con le informazioni sugli europei 2021 prima dell’inizio della competizione.

Gruppo A

Turchia – Cenk Tosun sarà probabilmente il giocatore più influente della Turchia agli Europei. Con cinque gol nelle qualificazioni, questo giocatore sa come mettere la palla in rete.

Italia – Il maestro del centrocampo Marco Verratti sarà senza dubbio un grande bonus per l’Italia.

Galles – Gareth Bale è stato il tuttofare del Galles per molti anni e può certamente essere di grande impatto.

Svizzera – Granit Xhaka sarà il leader in mezzo al campo per la Svizzera, e ci si aspetta grandi prestazioni da lui.

Gruppo B

Danimarca – Christian Eriksen sarà in grado di influenzare il gioco in mezzo al campo e potrebbe fare la differenza nelle situazioni di pareggio.

Finlandia – Dal prolifico marcatore Teemu Pukki ci si aspetta che porti a casa qualche gol per la sua nazione quest’estate.

Belgio – La minaccia d’attacco del Belgio è tutta stimolata dal genio, stella del Manchester Kevin De Bruyne.

Russia – Aleksandr Golovin, vero talento calcistico, sarà essenziale per il successo della Russia.

Gruppo C

Paesi Bassi – Frenkie de Jong è uno dei calciatori più equilibrati del pianeta ed è una parte importante, garanzia del successo olandese.

Ucraina – Andriy Yarmolenko è di gran lunga la principale fonte creativa dell’Ucraina, essenziale per il successo della squadra.

Austria – Il versatile David Alaba potrebbe essere il personaggio decisivo per far sì che l’Austria passi per la prima volta alle fasi a eliminazione diretta.

Macedonia del Nord – Il veterano Goran Pandev sarà il giocatore chiave e il leader della Macedonia del Nord per tutto il campionato.

Gruppo D

Inghilterra – il goleador Harry Kane sarà senza dubbio uno spettacolo da non perdere agli Europei quest’estate.

Croazia – Giocatore del torneo all’ultima Coppa del Mondo, quest’estate Luka Modric sarà sicuramente la stella della sua nazione.

Scozia – Le qualità offensive e difensive di Andy Robertson si metteranno senza dubbio in mostra.

Repubblica Ceca – Le responsabilità di Tomas Soucek come centrocampista di riferimento potrebbero aiutare i cechi a uscire da un gruppo difficile.

Gruppo E

Spagna – Leader e generale, Sergio Ramos è sicuramente il membro più importante della squadra spagnola.

Svezia – il ritorno di Zlatlan Ibrahimovic nel calcio nazionale sarà un enorme beneficio per la Svezia.

Polonia – Forse il miglior marcatore a livello globale, Lewandowski dovrà esibirsi a Euro 2020 per il suo paese.

Slovacchia – L’esperienza e la versatilità di Marek Hamsik saranno messe alla prova mentre cerca di guidare il suo paese verso un torneo di successo.

Gruppo F

Ungheria – Willi Obran dovrà essere la forza trainante per la difesa del suo paese in un gruppo con un’alta minaccia d’attacco.

Portogallo – Il capocannoniere e capitano Cristiano Ronaldo offrirà spettacolo alla sua nazione sul campo.

Francia – Kylian Mbappe continuerà a mostrare al mondo il suo potenziale e il suo talento e potrebbe aiutare la Francia a riportare il trofeo a casa.

Germania – Il versatile Kimmich dovrà rendere il centrocampo della Germania forte come quando ha vinto la Coppa del mondo nel 2014. (nota stampa)