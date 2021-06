L’RSPP, chi è e quali sono le sue competenze

Il RSPP è una figura chiave per tutelare i lavoratori. Ecco quali sono le sue competenze e i suoi compiti.

La sua presenza all’interno delle aziende è obbligatoria dal 1994, il RSPP o Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, coordina il servizio di sicurezza dei lavoratori dai rischi sul luogo di lavoro.

Secondo l’articolo 32, viene designato dal datore di lavoro e all’interno di un’azienda deve essere presente un solo RSPP, che però può essere affiancato da ASPP, o Assistenti del Servizio di Protezione e Prevenzione, che lo assistono a tutto tondo nello svolgimento dei suoi compiti.

IL RSPP individua quindi i rischi ed elabora un piano con misure preventive, organizza programmi di informazione e prevenzione per i dipendenti.

• Chi può essere nominato RSPP?

Ad ottenere la nomina può essere un dipendente interno, il datore di lavoro stesso (solo in alcune situazioni) o un consulente esterno. In ogni caso, chiunque venga nominato deve possedere come requisiti principali almeno un diploma di scuola secondaria e l’attestazione di frequenza e di successiva verifica ad un corso sui rischi sul lavoro.

Andando con ordine, si possono aprire diversi scenari a seconda di chi è l’RSPP.

• RSPP datore di lavoro

In questo primo caso, perché possa ricoprire questo ruolo, il datore di lavoro deve essere a capo di aziende artigianali o industriali con meno di 30 dipendenti, di aziende agricole o zootecniche con meno di 30 dipendenti, di aziende della pesca con meno di 20 dipendenti o di aziende con meno di 200 dipendenti.

Deve aver obbligatoriamente frequentato un corso di formazione con verifica finale su: rischi sul luogo di lavoro, prevenzione e protezione, stress da lavoro-correlato, organizzazione e gestione e tecniche di comunicazione. La durata di questi corsi varia in base al livello di rischio dell’azienda, da un minimo di 16 ore ad un massimo di 48.

IL RSPP ha l’obbligo di aggiornamento ogni cinque anni, frequentando corsi per un minimo di 6 ore ad un massimo di 14.

In caso di mancata frequenza ai corsi di formazione o aggiornamento, RSPP datore di lavoro può incorrere nell’arresto fino a 6 mesi (che diventano 8 se in azienda considerata ad alto rischio) e in un’ammenda da 3071€ a 7862€.

• RSPP dipendente

Per quanto riguarda invece il RSPP dipendente, deve essere in possesso di almeno il diploma di scuola secondaria e la frequentazione e attestazione di verifica a specifici corsi di formazione. Anche il dipendente e i suoi diretti assistenti mantengono l’obbligo di aggiornamento quinquennale, per un monte orario totale di 40 ore per il primo e di 20 ore per i secondi.

• RSPP esterno

Ogni azienda ha la possibilità di nominare un responsabile esterno, che mantiene gli stessi doveri di una figura scelta altrimenti all’interno dell’organico dell’azienda.

L’unica limitazione per cui non può essere nominato un consulente esterno deriva dalla tipologia di azienda. Non possono infatti assumere un RSPP esterno realtà come: aziende industriali, centrali termoelettriche, aziende di impianti di installazione, aziende di produzione e deposito di esplosivi, munizioni o armi, aziende con un organico superiore a 200 dipendenti, industrie estrattive con un organico superiore a 50 dipendenti e strutture di ricovero o sanità pubbliche o private con un organico superiore a 50 dipendenti.

Questa scelta si trova ad essere particolarmente utile se all’interno dell’organico dei dipendenti non vengono rispettati i requisiti minimi per poter procedere alla nomina di un RSPP. Infatti un RSPP esterno è spesso una figura altamente specializzata che non solo si occupa di tutti quei compiti del Responsabile alla Sicurezza, bensì può anche mantenere rapporti con gli enti assicurativi, con gli enti amministrativi e di controllo ed interpretare al meglio le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Non ultimo, un RSPP esterno permette all’azienda di passare ad un soggetto esterno alla stessa tutte le responsabilità civili e penali.

• Quali sono le sanzioni cui può incorrere l’RSPP?

Non sono previste sanzioni, ma il RSPP viene considerato co-responsabile con il datore di lavoro nel caso in cui si verifichi un infortunio per una mancata corretta segnalazione dei rischi. La legge italiana infatti ritiene che non impedire l’accadimento di un fatto, significa a tutti gli effetti cagionarlo.

L’RSPP è quindi una figura chiave all’interno delle aziende italiane, che lavora in stretta sinergia con il datore e il medico del lavoro per sviluppare una nuova cultura sulla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. (nota stampa)