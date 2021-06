Manfredonia, RMCentro: “Ciao Giovanni. Ci mancherai”

Manfredonia, 02/06/2021 – (RadioManfredoniaCentro) “È venuto a mancare un caro nostro radioascoltatore. Giovanni era in città molto conosciuto, e incontrava tantissima gente come parcheggiatore in Piazza Duomo. Immancabilmente ascoltava ogni settimana la sveglia domenicale di Mister Robin sulle nostre frequenze. Che la terra ti sia lieve. Ciao Giovanni.

La redazione di RMCentro si stringe al dolore dei familiari, porgendo sentite condoglianze.