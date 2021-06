Manfredonia 2 giugno 2021. VILLA ROSA: Una Vergogna lasciare la struttura totalmente in stato di abbandono!!!! I beni culturali in Italia sono in forte stato di degrado per diverse cause tra cui le principali sono la mala gestione e l’incuria.!!

L’inciviltà è tipica di chi si comporta in modo grossolano, screanzato, contrario alla buona educazione, alle consuetudini di reciproco rispetto, di cortesia e di urbanità nei rapporti sociali. La società incivile è come la spazzatura: appena si mette in mostra diventa un problema.

I corrotti ed i disonesti sono indegni di appartenere al popolo italiano.