“On the road”, fermo per 15 in Puglia. Gip conferma “sussistenza gravi indizi per tutti i reati”

In particolare, l’ordinanza del GIP ha previsto la custodia in carcere per le 4 posizioni più gravi, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altri 6 indagati (permanendo in carcere nelle more dell’applicazione del dispositivo) e, infine, la misura non custodiale dell’obbligo di dimora nel comune di Andria nei confronti degli ultimi 2.