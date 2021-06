Orta Nova. Prima dose del vaccino Pfizer per i maturandi dell’Olivetti

Orta Nova – Prima dose del vaccino Pfizer per i maturandi dell’Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado “A. Olivetti”. Parte con loro, anche nel comune capofila dei Cinque Reali Siti, la campagna vaccinale per le persone di età compresa tra i 39 e i 16 anni avviata dalla Regione Puglia.

Già a 36 maturandi della scuola superiore ortese il vaccino era stato inoculato il 30 maggio, nel centro vaccinazione allestito in via Liguria presso la palestra del II Circolo Didattico di Orta Nova.

Dal 2 giugno, fa sapere, dalla sua pagina Facebook, Alfredo Coppola, consigliere di maggioranza dell’Amministrazione Lasorsa e docente responsabile Covid dell’istituto in questione: “Tutti i maturandi saranno vaccinati prima degli Esami di Stato”.

E proprio a partire dal 3 giugno, consentite dalla Regione Puglia, le prenotazioni per la vaccinazione in base al seguente calendario: dalle ore 14.00 del 3 giugno, per i nati nel 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986; dalle ore 14.00 del 5 giugno, per i nati nel 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991; dalle ore 14.00 del 7 giugno, per i nati nel 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996; dalle ore 14.00 del 9 giugno, per i nati nel 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001; dalle ore 14.00 dell’11 giugno, per i nati nel 2002, 2003, 2004 e 2005.

Necessari, ai fini del buon esito della prenotazione, le credenziali SPID oppure tessera sanitaria, codice fiscale e un recapito telefonico dell’interessato.

I canali a cui fare riferimento per la prenotazione: sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it; numero verde 800713931 (lunedì – sabato 8-20); farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup.

Per le persone estremamente vulnerabili, si legge sulla pagina del sito della Regione Puglia, la chiamata arriverà direttamente dal proprio medico di medicina generale o dal centro specialistico dove si è in cura. Per i portatori di grave disabilità, ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3, è possibile contattare il proprio medico o accedere al servizio di prenotazione dedicato.