Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: nuova area comunicazione

La fotografia, il mezzo per eccellenza per immortalare frammenti di realtà e istante per istante, tutti i momenti clou delle gare, sarà curata dalla riconfermata Lucia Melcarne, fotografa ufficiale della Vitulano Drugstore C5 Manfredonia. I suoi scatti parlanti,la sua passione per la fotografia, per lo sport e per i colori biancoceleste rappresenteranno il modo di rivivere i ricordi di grandi giornate di sport e socializzazione collettiva.

A loro, la società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge un caloroso benvenuto e augura buon lavoro.