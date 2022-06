Allarme prostituzione in zona ferrovia e dintorni, scatta l’ordinanza

Statoquotidiano.it, 2 giugno 2022. Scatta l’allarme prostituzione in alcune zone di Foggia e la commissione comunale emana un’ordinanza di contrasto valida fino al 31 dicembre. Riguarda alcuni tratti stradali del territorio comunale di Foggia, S.S. 16, S.S. 89, S.S. 673, aree del quartiere Ferrovia e zone limitrofe, aree del nodo intermodale (il terminal dei bus in piazzale Vittorio Veneto), zone limitrofe della villa comunale, area cimiteriale.

La commissione ordina che “è fatto divieto a chiunque, con particolare riferimento ai sotto elencati tratti stradali del territorio comunale di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione”.

E spiega: “La violazione si concretizza con lo stazionamento o l’appostamento della persona o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione”.

L’ordinanza vieta “di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto, o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento”.

Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, il divieto è anche quello “di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti, di assumere atteggiamenti, comportamenti ovvero indossare capi abbigliamento che manifestino in modo inequivocabile l’intenzione di adescare o esercitare l’attività di meretricio”. Vieta inoltre di accumulare rifiuti, dare fuoco agli stessi o ad altro materiale infiammabile.

La violazione all’ ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 a un massimo di € 500. Nei confronti delle persone che risulteranno recidive, a partire dalla seconda violazione accertata in poi, la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima.

“Le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero”.

“L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito di cui sopra sarà perseguito ai sensi dell’art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica”.

Dal divieto sono esclusi gli operatori sociosanitari e i volontari di associazioni che, per ragione di servizio, perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone dedite alla prostituzione, a condizione che dimostrino con idoneo tesserino o documento agli organi accertatori la sussistenza di dette circostanze.