“Il verde circolare lungo i sentieri d’acqua e i giardini di agrumi” (VIDEO)

“Il verde circolare lungo i sentieri d’acqua e i giardini di agrumi” è il secondo progetto attuato con l’intervento “2.6 Sentieri di incontro ” della SSL del GAL Gargano.

Le amministrazioni comunali di Ischitella e Rodi Garganico, con questo finanziamento, hanno realizzato una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione riguardanti alcuni sentieri localizzati all’interno dei loro territori.

I sentieri sono stati scelti in modo da riqualificare dei tracciati esistenti che hanno dato origine a 9 itinerari, di diversa lunghezza e difficoltà, che sommati tra loro, creano un percorso di circa 40 km. I tracciati riqualificati sono collegati anche con itinerari già sistemati in passato, moltiplicando le opzioni che gli amanti della mobilità lenta possono percorrere.

Questo progetto unisce la varietà del territorio che attraversa, passando per le sorgenti di Ischitella, la necropoli di Monte Civita, chiese storiche come quella di San Pietro in Cuppis, boschi, il torrente Romondato, il lago di Varano, il mare, gli agrumeti di Rodi Garganico.

Il recupero e la riqualificazione dei sentieri naturali esistenti, valorizzati anche con una nuova cartellonistica e ulteriori arredi, contribuiscono a potenziare la vocazione turistica/naturalistica del territorio.