La protesta dei pescatori di Manfredonia anche sulla stampa francese

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/06/2022 – “Prezzi del carburante: in Italia i pescatori bloccano i porti”: questo il titolo di un articolo comparso sul sito de Le Telegramme , storico giornale francese fondato nel 1944 con 186.444 copie vendute in media ogni giorno.

“Di fronte all’impennata dei prezzi del diesel, i pescatori italiani bloccano da diversi giorni diversi porti del Paese e chiedono aiuti governativi”, scrive “Da metà maggio cresce la rabbia tra i pescatori italiani, di fronte all’impennata del prezzo del gasolio che ha raggiunto la soglia di 1,20 euro al litro. Troppo per i marinai che si stanno mobilitando, da un capo all’altro del Paese, bloccando l’ingresso ai porti per costringere il governo ad agire e in fretta. Ad Ancona, nelle Marche (nordest del Paese), ad esempio, tutti i pescherecci da traino sono in banchina da due settimane. I mercati sono chiusi ei marinai cercano di mobilitare l’opinione pubblica distribuendo volantini. A Manfredonia, in Puglia (sud), da sabato scorso più di 200 barche bloccano l’imboccatura del porto”.

E aggiunge: “I pescatori chiedono l’adozione di misure di emergenza per frenare l’impennata dei prezzi del carburante e il pagamento degli aiuti che avrebbero dovuto già ricevere. A cominciare dall’indennità per compensare il calo delle loro attività durante l’interruzione della pesca nelle zone di riproduzione durante la stagione riproduttiva, nel 2021. O anche il rimborso dei crediti d’imposta (20%). Piccole somme ma che avrebbero permesso ai marinai di tappare qualche buco, assicurano i pescatori”.