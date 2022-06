Manfredonia: Cerimonia del 76° Anniversario della Festa della Repubblica

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 2 giugno 2022 – La città di Manfredonia festeggia il 76° anniversario della Repubblica Italiana. Autorità e i rappresentanti delle varie associazioni locali si sono riunite in Piazza del Popolo dove è stata deposta la corona al Milite Ignoto e a tutti i caduti.

Tante emozioni in una giornata carica di significato e speranza: a presiedere la ricorrenza la Presidente del Consiglio Comunale Giovanna Titta.

Il 2 giugno rappresenta una giornata fondamentale per la vita del Paese.

Quella giornata del 1946 segnò, in maniera indelebile, il destino della nostra nazione. Per la prima volta gli italiani, dopo la dolorosa esperienza della dittatura fascista e l’immane tragedia della seconda guerra mondiale, vennero chiamati alle urne per scegliere la forma da dare allo Stato. E venne la Repubblica.

Fotogallery Antonio Beverelli: