Manfredonia, Oasi Lago Salso: “2 anni e mezzo ed è ancora inaccessibile”

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/06/2022 – “1 giugno 2021 con Pro Natura e i Carabinieri forestali effettuammo all’Oasi Lago Salso il sopralluogo per “verificare” lo sfalcio (la distruzione) di circa 150 ettari di habitat naturale vincolato dall’Unione Europea.

Ancora una volta dimostrammo di avere ragione nonostante le accuse infondate del prof. Pasquale Pazienza che in tale occasione ci accusò di mistificazione della realtà, ma ancora una volta lui si sbagliava tant’è vero che la UE, il Ministero dell’ambiente, la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia confermarono quello che, come vedete in foto, era palese. Pazienza non ci ha mai chiesto scusa. Sono ormai due anni e mezzo che l’oasi è inaccessibile… con un Ente Parco immobile da tre anni, senza un piano di gestione, senza un direttore, senza un consiglio direttivo… Michele Emiliano sarebbe auspicabile un suo intervento deciso dopo tre anni dalla nomina di questo presidente?”.

Lo riporta WWF Foggia.