Riforma Arpal, Laricchia: “Cda utile solo per la maggioranza di governo”

Statoquotidiano.it, 2 giugno 2022. “La riforma dell’Arpal doveva passare attraverso una legge coraggiosa, come era quella originariamente presentata e di cui avevamo iniziato a discutere nella scorsa seduta di commissione. Il testo approvato oggi, frutto dell’emendamento presentato dai gruppi ‘’Popolari con Emiliano’ e ‘Per la Puglia’ serve solo a risolvere i problemi all’interno della maggioranza, ma non a migliorare l’agenzia e a rendere un servizio utile ai cittadini”.

Lo dichiara la consigliera del M5S Antonella Laricchia a margine della seduta congiunta delle Commissioni II e VI del consiglio regionale in cui è stata approvata la modifica dell’attuale assetto organizzativo dell’Arpal. “Per questo ho votato contro l’emendamento con cui, in sostituzione del direttore generale, si introducono le figure del presidente e del consiglio d’amministrazione dell’Agenzia quale organo di vertice ‘più propriamente strategico politico’, distinto dall’organo di direzione intermedia, rappresentato dal Direttore”.

“Ritengo del tutto inefficace – continua Laricchia – la scelta del consiglio di amministrazione che va a moltiplicare gli incarichi e le poltrone di un’Agenzia, la cui gestione fino ad ora è stata totalmente inefficace, se non addirittura dannosa per i pugliesi. Così com’è la legge approvata in Commissione, a mio parere peggiorerà soltanto le condizioni dell’Arpal. Spero che i proponenti della proposta di legge presentino emendamenti in aula che vadano in direzione di un ritorno alla prima proposta di legge. Solo così renderemo un servizio davvero utile alla collettività”.

Sulla riforma Arpal si è invece astenuto il gruppo di maggioranza del M5S dopo la seduta congiunta delle Commissioni II e VI “per approfondire alcuni aspetti sul Cda. Chiediamo discussione con giunta e maggioranza prima di arrivare in aula”, hanno comunicato in una nota.