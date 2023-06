“Alessandro è un mostro. Chiedo perdono a mamma Loredana da madre. Le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, un figlio che nessuno sapeva“.

Queste parole, spesso interrotte dal pianto, sono state pronunciate da Sabrina Paulis, la madre di Alessandro Impagnatiello, un uomo di 30 anni che ha confessato di aver ucciso la sua compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi.

Sabrina, una donna di 54 anni originaria di Cagliari, è stata l’ultima persona a vedere Giulia in vita.

Dopo averla accompagnata per un confronto con un’altra ragazza di origine italo-inglese con cui suo figlio aveva una relazione parallela, ha cercato di convincere Giulia a non affrontare Alessandro, ma senza successo. Oggi ha rilasciato un’intervista al programma “La Vita in Diretta” su Rai 1.

“Ale non era così, credetemi. Non so cosa sia successo, non riesco ancora a crederci”, ha detto Sabrina Paulis, esprimendo poi parole molto forti nei confronti di suo figlio. “Non voglio più vederlo, forse gli porterò le sue cose, ma non voglio più vederlo. Quello che ha fatto è imperdonabile, non potrò mai perdonarlo”.

“Deve pagare per quello che ha fatto. Non vedrai mai più tuo figlio Thiago, non vedrai mai più Giulia. Sei un mostro, hai distrutto una famiglia. Ora dì tutta la verità. Sei stato disgustoso, purtroppo sei un mostro Alessandro. È tua madre che te lo sta dicendo“, ha detto.

L’uomo sabato sera, nella casa in cui vivevano a Senago, ha ucciso la compagna a coltellate e ha inscenato la sua scomparsa, denunciata il giorno successivo. È accusato di omicidio volontario aggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere. L’uomo ha ammesso di aver tentato per due volte di bruciare il corpo di Giulia e, dopo averlo tenuto prima nel garage e poi nel bagagliaio dell’auto, lo ha nascosto in un’intercapedine in un’area dismessa a Senago, dove è stato trovato nella notte tra mercoledì e giovedì, seguendo le indicazioni di Alessandro stesso.

