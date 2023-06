Acquistano escavatore con assegno falso, denunciati 5 foggiani nelle Marche

ANCONA – L’escavatore è stato venduto, ma l‘assegno dell‘acquirente è stato falsificato. È questo il risultato di un’indagine dei carabinieri di Ostra (Ancona) su una truffa che ha coinvolto una coppia del paese e cinque persone del foggiano.

I presunti acquirenti hanno risposto a un annuncio pubblicato su internet da persone di Ostra per la vendita di un escavatore e la vendita del mezzo è stata concordata al prezzo di 10 .000 euro.

La consegna è avvenuta in un giorno festivo a Ostra, dove l‘uomo si è presentato con un assegno e se n‘è andato con il veicolo. Poiché la banca era chiusa, i due uomini non hanno potuto confermare o depositare l’assegno. L’assegno è stato poi verificato ed è risultato falso. Sono stati quindi informati i carabinieri ed è stata avviata un’indagine. A seguito delle indagini, un gruppo (cinque persone) è stato identificato come l’autore della frode. Il gruppo aveva già ripetuto diverse truffe in varie parti del Paese, sempre utilizzando documenti bancari falsi.

Cinque uomini, di età compresa tra i 22 e i 43 anni, provenienti dalla provincia di Foggia, sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa.

