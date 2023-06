Asl Foggia: Girolama De Gennaro prima donna direttrice di distretto

Foggia, 2 giugno 2023. Girolama De Gennaro è stata nominata Direttrice di distretto di Cerignola nella Asl Foggia. È la prima donna infermiera in Puglia a ricoprire questo importante ruolo, frutto dell’importante esperienza pregressa nel territorio foggiano, come Dirigente delle Professioni Sanitarie.

De Gennaro ha ricevuto i complimenti degli Ordini professioni infermieristiche pugliesi per il traguardo raggiunto:

“L’Opi di Bari accoglie con grande soddisfazione la nomina ed esprime i più sinceri complimenti augurando un proficuo lavoro”.

L’auspicio, aggiunge l’Ordine, “è che la strada intrapresa dalle istituzioni continui sulla scia del giusto riconoscimento del valore e del ruolo della professione infermieristica per la comunità”.

La dott.ssa De Gennaro inizia la sua carriera di infermiera il primo dicembre del 1989 presso il Presidio ospedaliero di Lodi nel reparto di Nefrologia e Dialisi. È il tredicesimo infermiere a ricoprire la carica direttore di distretto sociosanitario in Italia, la terza in Puglia.

“Un risultato importante- scrive l’Opi di Barletta, Andria e Trani– che arriva in un periodo storico come questo, in cui è indispensabile avere infermieri con esperienza sul territorio tra le figure apicali che abbiano una preparazione specifica in ambito dell’assistenziale. Un riconoscimento delle competenze che esprimono con professionalità gli infermieri italiani”.