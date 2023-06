Come vincere più spesso ai giochi da casino: 3 consigli dell’esperto

I casinò online affidabili contengono giochi dei principali sviluppatori. Molti vincono grandi premi, ma altri non hanno lo stesso successo. Per ottenere più spesso combinazioni di premi ai giochi da casino, imparate alcune cose semplici ma significative.

Come giocare per vincere

Per vincere al gioco d’azzardo, è necessario attenersi a una serie di regole. Ecco le principali:

Ricordate le regole di gestione del denaro. Le scommesse non dovrebbero superare l’1-3% del bankroll. Questo approccio vi permetterà di sopravvivere a una serie di perdite e di uscirne in attivo.

Non accettate prestiti per giocare al casinò. Le vincite non sono garantite. Se si gioca a credito, c’è un’alta probabilità di perdere il proprio deposito.

Non bere alcolici. Le bevande alcoliche fanno sì che una persona perda il controllo e commetta azioni avventate. Di conseguenza, questo comportamento porta più spesso a grosse perdite e a ingenti prestiti.

Giocare in base alla strategia. Le tattiche non garantiscono i premi e non influenzano l’algoritmo RNG e il payout. Ma permettono di controllare il processo e il bankroll, aiutando a fermarsi in tempo.

Non cedete alle emozioni. Rabbia, gioia, rabbia ed euforia portano a conseguenze imprevedibili. In uno stato emotivo instabile, un giocatore fa scommesse avventate al casinò e perde.

Giocare con la puntata minima è ottimo per familiarizzare con le funzionalità del casinò. Ma bisogna ricordare che in questo caso il premio di vincita sarà piccolo. Pertanto, dopo aver preso confidenza con il sito di gioco, si consiglia di effettuare un deposito per 100 giri a un tasso che si ritiene ottimale.

Preparate un piano per il gioco al casinò il giorno stesso. Il piano deve stabilire il numero di vincite e di perdite consentite. Dopo aver raggiunto uno dei parametri, interrompere la sessione di gioco e continuarla solo il giorno successivo. Il gioco al casinò non dovrebbe superare il 10% delle entrate mensili. Solo in questo caso ci sarà abbastanza denaro per mangiare e pagare le spese quotidiane.

Come vincere alle slot machine

Le slot machine sono i giochi da casino più popolari. I giocatori le scelgono per le regole semplici che possono essere memorizzate in 2-3 minuti e per le alte probabilità di raggiungere 10.000 crediti.

Per ottenere più premi, è necessario scegliere i giochi da casino in modo intelligente, privilegiando quelli con rendimenti elevati. In media, l’RTP delle migliori slot è almeno del 96%, ma alcuni titoli hanno RTP del 99%. Le slot più generose includono:

Dead or Alive 2 di NetEnt; Playboy di Microgaming;

Money Mouse di Pragmatic Play; Take the Bank di Betsoft;

The Wolf’s Bane di NetEnt.

Questi modelli hanno una volatilità media e il payoff raggiunge il 97,80%. Allo stesso tempo, hanno una grafica di alta classe e trame interessanti. Questi giochi includono giri aggiuntivi e simboli premio per aiutarvi a vincere di più nel club del gioco d’azzardo.

Per capire se determinati giochi da casino sono adatti a voi, potete provare la loro versione demo con le stesse caratteristiche ma senza investire denaro.

È possibile vincere il jackpot

I casinò affidabili offrono l’accesso a migliaia di giochi di sviluppatori di fama mondiale. Le loro librerie includono slot con jackpot fissi e cumulativi. È possibile vincere grandi somme in un solo giro. Le slot più generose includono:

Blood Suckers di NetEnt;

Devil’s Delight di NetEnt;

Wild Orient di Microgaming;

Playboy di Microgaming;

Aztec Secrets di 1X2gaming.

È difficile vincere il jackpot al casinò perché questa opzione di premio viene attivata di rado. Inoltre, spesso questi giochi da casino non elargiscono nemmeno piccole somme perché parte delle puntate dei clienti va alla formazione di un grande kush. Di conseguenza, i giocatori più esperti evitano questi modelli. Questo permette loro di divertirsi e di vincere più spesso. (nota stampa).