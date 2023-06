Elezioni e democrazia rappresentativa (di Lorenzo d’Apolito)

Manfredonia – In democrazia tutte le opinioni politiche sono legittime, anche le più strampalate, perché rappresentano comunque un arricchimento necessario per il pubblico dibattito e per il formarsi di una edotta opinione popolare.

Diverso è invece il caso della retorica, non perché sia un pericolo per la democrazia stessa, ma perché influisce appunto sulla correttezza e utilità dello stesso dibattito.

La retorica è poi nella sostanza composto da quel complesso di idee e convinzioni della più svariata natura, di cui si conosce perfettamente l’infondatezza, eppure vengono ugualmente proferite per le più numerose motivazioni, perché rappresentano dei luoghi comuni, perché bisogna trovare un pretesto, perché non sembra esserci un’alternativa o altro ancora.

Per fare un esempio per certi versi banale, la democrazia italiana è davvero molto giovane ed è sorta al termine dell’ultima guerra mondiale e del crollo del fascismo.

Per questa ragione non è così peregrina l’idea secondo cui la carta costituzionale lasciata in eredità, nasca dall’antifascismo, ma non è per nulla opportuno utilizzarla retoricamente come una clava, sempre da una parte politica, per scopi puramente ideologici e con risultati davvero molto deludenti, come se non esistessero temi di contrasto ben più evidenti e su cui insistere volendo.

A parte questo, si è appena conclusa una importante tornata elettorale ammnistrativa dagli esiti per certi versi imprevisti,ma non è su questi che forse andrebbero spese alcune riflessioni, piuttosto sull’uso indiscriminato di un precisoartificiologicoche viene automaticamente e sempre a generarsi al momento della chiusura delle urne, questa volta rigorosamente bipartisan.

La parte politica che risulta sconfitta, infatti, tenta di sminuire la vittoria elettorale altrui facendo riferimento o invocando un presunto o reale astensionismo, quasi a giustificare la propria debacle.

Soprattutto nelle tornate elettorali in cui non esiste un chiaro vincitore, vale a direin quelle politiche, in cui le due camere del parlamento spesso possono presentare un risultato difforme, la parte sconfitta è facilmente identificabile come quella che se ne lamenta vigorosamente, anche se negasse palesemente e decisamente la sconfitta stessa.

Del resto, non avrebbe senso per il vincitore godersi il risultato elettorale e i benefici che ne conseguono, allorché essi stessi potrebbero essere scaturiti da quello stesso astensionismo, ammesso che sia vero. D’altro canto, non solo non dovrebbe assolutamente essere conveniente intavolare questa tipologia di argomentazioni, se non si vuole ulteriormente sottolineare la propria sconfitta, ma soprattutto sarebbe da evitare di accusare gli italiani di essere disaffezionati alle istituzioni democratiche o alla politica in generale, non solo perché è offensivo ma anche fattualmente non corrispondente al vero.

Alte affluenze di pubblico alle urne non sono affatto sintomo di maggiore interesse per la cosa pubblica e per la democrazia, come insegnano le famose maggioranze bulgare, ma soprattutto non ha senso tentare di delegittimare i risultati della maggioranza, qualunque essi siano, con la scusa che rappresenterebbe minoranza del paese, perché così facendo sarebbe come pretendere di sommare il numero della presunta astensione stessa,con i voti della minoranzae questo è oltremodo irragionevole.

Anche il solo buon senso dimostra ampiamente che se gli elettori mancati,avessero attivamente esercitato il loro diritto costituzionale di esprimersi, si sarebbero suddivisi esattamente come coloro i quali hanno concretamente votato, e non sarebbe cambiato assolutamente nulla.

Oltretutto chi rinuncia a tale diritto, implicitamente lascia a tutti gli altri quello di decidere anche per sé stesso, perché in fondo si sente comunque ampiamente soddisfatto e non il contrario.

Se davvero avesse maturato l’opinione della necessità di un repentino e rivoluzionario cambiamento della situazione politica, in ragione delle sue esigue condizioni sociali, l’energia per recarsi alle urne le avrebbe trovate senz’altro, visto che non costa nulla, anche se le aspettative di miglioramento fossero state piuttosto basse.

In genere chi sta male, detto in parole povere, percorre migliaia di chilometri per riscattarsi, magari emigrando, figurarsi se non è in grado di percorrere poche centinaia di metri dalla propria abitazione per recarsi al voto. Difatti èsoprattutto nei paesi in via di sviluppo che si registra la maggiore affluenza al voto, mentre nelle ricche società occidentali accade l’esatto opposto.

In realtà, nonostante le apparenze, alla democrazia gli italiani tengono molto, anche se in genere sono inclini purtroppo a denigrarla, perché probabilmente pensano di volerne di più e non è neanche un male.

Anzi il contrario. Essa, in realtà, è un concetto piuttosto perfetto, ma anche astratto e di conseguenza, di difficile o forse impossibile realizzazione completa, poiché molto più simile alle vere e proprie utopie.

Nondimeno è e deve essere l’orizzonte verso il quale procedere per un’evoluzione civile e morale, sia degli individui stessi e sia della collettività nel suo complesso, al pari di altri e importantissimi valori che probabilmente la stessa democrazia intende perseguire, quali la giustizia, il bene o la moralità, che in fondo tenta di raccogliere al suo interno.

Si rende necessario ricordarlo perché questo sistema di governo necessita di impegno continui ed incessanti, e gli ideali che intende perseguire possono e devono sempre evolvere. D’altro canto, rimedia altrettanto continui e incessanti attacchi pretestuosio retorici, che spesso passano inosservati e che attengono proprio alla manifestazione della volontà popolare in particolar modo e che si esprime a mezzo delle elezioni, politiche o amministrative.

Spesso si sente dire da chi ha idee piuttosto confuse oppure interessate, che non basta la celebrazione delle elezioni per aversi democrazia, soprattutto quando esse si tramutino in “dittatura della maggioranza”, al fine evidentemente di sminuirne il valore. Viceversa, la manifestazione della volontà popolare, a patto che sia universale, è esattamente il cuore della democrazia stessa, poiché permette agli individui di decidere per la collettività nel suo complesso e per sé stessi e non ad altri.

Un grandissimo statista, forse il più grande del secolo scorso, sosteneva a ragione che la democrazia fosse il peggiore dei sistemi politici, ad eccezione di tutti gli altri.

In linea puramente teorica un sistema perfettorichiederebbe il consenso completo e totale di tutti gli appartenenti ad una collettività,al fine di adottare una qualsiasi decisione politica, la quale garantirebbe l’esatto soddisfacimento degli interessi di tutti i suoi componenti, ma si tramuterebbe automaticamente nell’inerzia più assoluta.

Questo accade, per esempio, con alcune istituzioni sovranazionali quali l’Unione Europea e l’Onu, che da sempre vengono giudicate incapaci di fronteggiare efficacemente alcune problematiche specifiche, anche molto gravi come la guerra, posto che per l’adozione di alcune rilevanti decisioni è necessaria l’unanimità.

Quindi ci si affida al principio maggioritario secondo cui, presuntivamente, si può immaginare che la maggioranza dei cittadini, decidendo, asseconderebbe di piùgli interessi della collettività piuttosto che una semplice minoranza, perché è evidente che due teste di regola ragionano meglio di una, e molte teste ragionano meglio di poche o di una minoranza.

Una presunzione fondata, oltretutto, che ha sperimentato abbondantemente le possibili alternative, vale a dire subire la prepotenza della minoranza allorché pretenda di rivestire alcune qualità che la renderebbero superiore all’altra, quali la razza, la religione, la moralità, il censo o livello sociale di appartenenza.

Il governo degli ottimati, dei saggi o dei puri,ha sempre determinato risultati più che catastrofici, ed infatti i teorici che invocano la democrazia perfetta, poi in genere sono sempre antidemocratici, e utilizzano questa ingenua ma suggestiva retorica,al fine di ostacolare o addirittura bloccare il funzionamento o l’azione della maggioranza, qualunque essa sia.

Gli stessi che poi a parti invertite, difficilmente manifesterebbero eccessivi scrupoli verso la minoranza stessa, che pure in democrazia ha un ruolo decisivo.

Laddove esiste una comunità,automaticamente si instaura il potere, cioè la capacità di qualcuno di decidere per tutti, e bloccare od ostacolare la volontà della maggioranza, non significa affatto essere riusciti a neutralizzare il potere stesso, ma significa solamente che esso sarà esercitato da altri, magari neanche titolare di alcun mandato popolare, cioè chi ha la forza per farlo, ad esempio l’aristocrazia del denaro o il potere economico nel suo complesso.

Con questo non si vuole sostenere affatto che la minoranza nei sistemi democratici non abbia alcun valore, anzi il contrario, ma la sua funzione deve limitarsi allo stimolo e al controllo dell’attività di governo, anche attraverso una corretta informazione presso la pubblica opinione, non certo attraverso l’avvelenamento dei pozzi al fine di bloccarne la legittima attività politica, che già di suo facile non è.

Allo stesso tempo andrebbe assolutamente bandita la retorica, questa volta della maggioranza, secondo cui una volta insediata, ci vorrebbero mesi, se non addirittura anni, affinchésia in grado di prendere efficacemente le redini della macchina pubblica, perché è altrettanto falso.

Le parti politiche non nascono il giorno precedente alle celebrazioni elettorali, ma hanno trascorso lunghi periodi in maggioranza o all’opposizione studiando dossier e predisponendo una efficace campagna elettorale.

Non possono, quindi, fingere di scendere dalle nuvole. Senza contare il fatto che la comune esperienza ricorda piuttosto decisamente, che le amministrazioniappena insediate hanno in genere non più di novanta giorni per dispiegare tutta la loro intraprendenza politica, dopodiché, come si dice nel gergo, scema la forza propulsiva, iniziano i distinguo e le divergenze, e al massimo si riesce a gestire la normale amministrazione.

Sia detto per inciso, questo vale anche per i partiti politici che eleggano la propria leadership attraverso primarie democratiche.

A cura del dr. Lorenzo D’Apolito, Manfredonia – 02 giugno 2023