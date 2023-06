Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Angela Minerva, ha ratificato l’arresto e ha ordinato la custodia cautelare in carcere per Alessandro Impagnatiello. L’uomo è accusato dell’omicidio di Giulia Tramontano, la sua compagna incinta di sette mesi, che è stata accoltellata più volte sabato scorso nella loro casa a Senago, nel Milanese.

Il trentenne, che ha ammesso la colpa, ha anche cercato due volte di bruciare il corpo della compagna, nascondendolo tra i cespugli vicino ai box di un edificio non lontano da casa.

Impagnatiello è accusato di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.

Il giudice ha escluso le circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà, sottolineando che “l’azione omicidiaria non sembra essere caratterizzata da una particolare determinazione, considerando il tipo di arma utilizzata e il numero e la gravità delle ferite inflitte”. Per quanto riguarda la premeditazione, secondo il giudice, non è trascorso un tempo sufficiente tra l’intenzione di uccidere e il momento in cui Impagnatiello ha accoltellato Giulia, quindi l’aggravante non si applica.

Impagnatiello ha spiegato di aver agito senza un motivo reale, affermando di essere stato stressato dalla situazione che si era creata. Ha menzionato la gestione di entrambe le donne e il fatto che altre persone ne fossero venute a conoscenza come fonti di stress. Questo è quanto affermato nel provvedimento con cui il giudice Angela Minerva ha ratificato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il trentenne.

L’interrogatorio di convalida dell’arresto è durato meno di un’ora, durante la quale Impagnatiello ha confermato le sue confessioni e ha fornito ulteriori dettagli sull’omicidio.

Il suo avvocato ha negato che l’accusato fosse sotto l’influenza di sostanze stupefacenti al momento dell’omicidio di Giulia sabato sera.

Nonostante si fosse creata una “solidarietà” tra le due donne, entrambe vittime di maltrattamenti psicologici da parte di Impagnatiello e ignare di condividere lo stesso uomo fino a pochi giorni prima, ciò non è stato sufficiente. Secondo gli inquirenti, Alessandro Impagnatiello voleva liberarsi a tutti i costi di Giulia Tramontano e si è “accanito” anche sul suo corpo, cercando di bruciarlo due volte. Ha anche cercato di entrare nella casa dell’altra donna, ma fortunatamente lei non ha aperto la porta. Impagnatiello ha confessato di aver colpito Giulia con un coltello da cucina due o tre volte.

L’uomo è un barman in un lussuoso hotel di Milano, già padre di un bambino da una relazione precedente e ha mentito a Giulia per mesi.

