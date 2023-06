Foggia in semifinale playoff, Canonico suona la carica: “Vietato rilassarsi”

FOGGIA – “È vietato accontentarsi. Abbiamo fatto tanto in questa stagione, sia in Coppa Italia che in campionato. Ma non è abbastanza. È vietato rilassarsi, archiviato il pareggio di mercoledì dobbiamo pensare alla prossima gara. Dobbiamo abituarci a vincere. Lo abbiamo fatto nelle sfide che abbiamo alle spalle, possiamo e dobbiamo continuare a farlo anche per le prossime.

Chi scrive, o dice, che è impossibile, sta solo disturbando chi ce la sta facendo. Una partita per volta, una sfida per volta… Forza ragazzi, forza Foggia!”. Lo scrive in una nota il Presidente del Foggia Calcio Nicola Canonico