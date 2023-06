Omicidio Tramontano. “Basta sparlare di Monte S.Angelo a sproposito”

FOGGIA – Ha causato grandi discussioni sui social l’efferato omicidio della 29enne Giulia Tramontano, che era incinta di 7 mesi e il cui corpo è stato trovato la scorsa notte in un’area verde a Senago, nel Milanese. Per tale reato carabinieri hanno fermato, su disposizione dalla Procura di Milano, il fidanzato barman Alessandro Impagnatiello, che ha confessato l’omicidio e di aver provato anche a bruciarne il cadavere.

Alcune testate hanno sottolineato, anche nei titoli, la presunta origine garganica dell’omicida reo confesso. E’ bene sottolineare, a onore di cronaca, che Alessandro Impagnatiello è nato a Sesto San Giovanni ed è cresciuto con la famiglia a Senago, nel Milanese. L’origine “garganica” sarebbe al massimo limitata al padre.

Diversi utenti sui social non ci stanno e protestano contro quella che vedono come l’ennesima diffamazione del territorio. “Mi chiedo se Monte Sant’Angelo debba continuare ad essere degradata dalla stampa quale terra di criminali, di mafia e di assassini” scrive Rosaria su Facebook. “Monte Sant’Angelo non è questo, cari giornalisti. Monte Sant’Angelo è il trono in Terra dell’Arcangelo Michele, terra colma di storia e cultura; è la culla del Cristianesimo nella nostra provincia, assieme all’antica Sipontum; vanta un patrimonio artistico-culturale da far invidia”.