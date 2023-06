Pio & Amedeo su Fazio: “Poverino, costretto a guadagnare 10 milioni”

FOGGIA – Ieri sera sera in prima serata su Rai 1 è andato in onda lo speciale “Gigi – Uno come te, Ancora insieme”. Tra canti e momenti più intimi non è però mancata la parte comica e Gigi D’Alessio ha scelto di avere sul palco insieme a lui il duo comico Pio e Amedeo.

I comici originari di Foggia hanno commentato l’abbandono di Fabio Fazio a quello di Lucia Annunziata con la solita ironia.

“Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival”, Gigi D’Alessio si è fatto una risata. I due però dopo poco hanno lanciato una vera e propria frecciata a Fabio Fazio che dalla prossima stagione sarà in onda su Nove, canale del gruppo Discovery, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback: “Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa”. Una battuta che tocca nel vivo la questione: ha fatto molto scalpore, infatti, la notizia, o meglio l’indiscrezione, riguardante al compenso da capogiro che Fazio prenderà da Discovery nell’arco di quattro anni.