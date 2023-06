Puglia, punto nascita chiuso: neomamma partorisce in auto sul ponte

TARANTO – Una bambina è nata in auto mentre il reparto di Francavilla Fontana era chiuso. È successo ieri sera. Matilde era molto desiderosa di venire al mondo. Inutile correre dal paese di Francavilla al capoluogo ionico per raggiungere l’ospedale, così la madre l’ha partorita in auto con l’aiuto del padre. E’ successo nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 maggio. La signora Francesca, diventata mamma per la terza volta, ha avvertito le forti contrazioni manifestate sul ponte Punta Penna, all’ingresso di Taranto e hanno costretto suo marito a fermare l’auto che guidava per aiutare la donna a partorire.

Sulla questione è intervenuto Mauro D’Attis che ha commentato: «Ho presentato un’interrogazione parlamentare diretta al ministro della Salute per accendere i riflettori su un fatto gravissimo, accaduto in provincia di Brindisi: una donna ha partorito in macchina mentre raggiungeva l’ospedale di Taranto da Francavilla Fontana. Un tragitto lungo e obbligato, da quando è stato chiuso il punto nascita del Camberlingo.

La Asl di Brindisi, infatti, ha disposto la chiusura del punto per carenza di personale medico: una criticità ormai nota e all’acme della crisi sul territorio, ma che la Giunta Emiliano continua a non affrontare seriamente». Lo annuncia il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis riferendosi ad episodio avvenuto qualche giorno fa.

«La donna in questione – spiega – costretta al parto in condizioni igienico-sanitarie assolutamente insicure, ha corso rischi elevatissimi per la sua salute e per quella del bambino. Per fortuna, possiamo raccontarlo senza fare la cronaca di una tragedia, ma è un fatto che non può non essere al centro dell’attenzione della politica. Nell’inerzia e nel silenzio di chi ha la responsabilità del servizio sanitario in Puglia, ovvero la Giunta regionale, chiederemo al Ministro Schillaci di fare chiarezza a tutela dei cittadini».