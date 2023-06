Ruscillo: “Foggia come Salisburgo nei giorni di musica e arte in via Arpi”

Foggia, 2 giugno 2023. “A distanza di qualche giorno dalla bellissima giornata inaugurale del progetto La città che vorrei – una bussola per la legalità organizzata dall’Università di Foggia, sento di dover ringraziare l’amico Tommaso Campagna per l’organizzazione e la responsabile del progetto Raffaella Mazzamurro per aver creduto nella progettualità dell’Associazione Cappella Musicale Iconavetere”. Foggia, la notte bianca della legalità in via Arpi

Il resoconto è di Agostino Ruscillo, docente di musica del Conservatorio di Foggia, maestro di cappella e organista titolare presso Basilica Cattedrale di Foggia, dopo la settimanain via Arpi animata di spettacoli, presentazioni di libri, arte e musica.

Nell’evento, che ha incluso concerti nelle chiese rimaste aperte per questo, anche la tavola rotonda “Un coro contro le mafie” e la rassegna corale nel centro storico con l’esibizione del Daunia Gospel Choir & Band, del Corale Santa Cecilia – Don Eduardo di Giovine Lucera, del Coro Polifonico Leonardo Murialdo, e del Coro Regionale ARCoPu.

“Hanno riscosso un successo superiore ad ogni più rosea aspettativa. Per un pomeriggio mi è sembrato di vivere a Salisburgo, con gruppi di ascoltatori che hanno seguito tappa per tappa sia la guida turistica di Franca Palese e sia i vari concerti corali, dando prova di come la musica possa contribuire a rendere Foggia più bella”.

“Il Coro della Cappella Musicale Iconavetere ha vissuto un quarantennale (1983-2023)- aggiunge Ruscillo- che certamente rimarrà nella memoria di ogni corista”.

È stata l’associazione Cappella Iconavetere Musicale ad aprire la settimana della legalità. “Vedere gli edifici di culto, la Cattedrale, cripta della Chiesa Madre, Chiesa dell’Addolorata, pienissimi di gente per ascoltare repertorio scelto da Agostino Ruscillo è stata un’emozione unica -dice Tommaso Campagna, una delle anime organizzatrici dell’Unifg per questo e per tanti eventi del polo dauno-. Così come ascoltare le riflessioni sulla musica quale arma efficace contro le mafie”.

Nel tour del centro storico, con la guida Franca Palese “ho visto gruppi nutriti di persone seguire con interesse- incuranti delle moto strombazzanti di chi voleva disturbare il moto civile di coloro che credono in una città diversa, fatta di bellezza e cura del bene comune. Inquinamento acustico e ambientale che siamo riusciti a paralizzare solo per qualche ora sabato sera. E anche di questo resterà memoria in chi crede nella possibilità di una città diversa”.