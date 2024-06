Dell’Erba: “Attenzione, gli agricoltori sono in guerra e la stanno perdendo. Ora anche il clima”

DELL’ERBA (F.I.): “GLI AGRICOLTORI SONO IN GUERRA E LA STANNO PERDENDO. ORA CI PENSA ANCHE IL CLIMA”

“Quando non ci pensa il calo del prezzo del grano e di altri prodotti agricoli o l’aumento dei costi di produzione, a complicare la vita degli agricoltori sono le condizioni atmosferiche. Se qualcuno non lo avesse ancora capito, l’agricoltura è ad un passo dal baratro. Le istituzioni nazionali ed europee devono intervenire con provvedimenti urgenti per evitare un disastro, purtroppo preannunciato”.

A sottolinearlo è il consigliere regionale Paolo Dell’Erba di Forza Italia dopo la grandinata che si è abbattuta nel primo pomeriggio sul foggiano, in particolar modo nella zona tra Borgo Incoronata e Ordona con conseguenze molto negative per colture.

“Da agricoltore posso comprendere perfettamente cosa stanno vivendo i coltivatori di Capitanata e quante lacrime avranno versato nelle ultime ore dopo l’ennesimo atto di guerra del clima. Una guerra che il mondo agricolo sta combattendo contro tutto e tutti e, purtroppo, la sta perdendo”.