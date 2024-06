Foggia. Grande successo di pubblico per la 21° edizione del CantAssori – Festival Inclusivo della canzone, tenutosi al teatro Umberto Giordano Di Foggia e condotto dal Giornalista televisivo Francesco Molinaro e da Maria Elena Mastrangelo direttrice artistica della Kermesse. La manifestazione canora inclusiva che coinvolge media, territorio, cittadinanza e artisti locali e di rilevanza nazionale con e senza disabilità è diventata un punto fermo per tantissimi artisti.

Il CantAssori, vanta nel corso della sua storia gemellaggi con altri importanti festival quali il Cantagiro ed Il Vinile d’argento, ed è nato ventun’anni fa nell’ambito degli eventi artistici inclusivi promossi dall’ ASSORI ETS, associazione attiva da oltre 40 anni sul territorio foggiano, che persegue la finalità di promuovere la salute e diffondere la cultura dell’inclusione sociale delle persone con disabilità. Il festival è sostenuto dalla presenza di numerosi testimonial, quali Pio e Amedeo, Ottavio De Stefano, Luca Capuano, Lorenzo Zecchino, Mary J Button, Virginia Barrett, Ripalta Bufo, Santino Caravella, Luciano Natale, i Musicomio, Federico Paciotti dei Gazzosa, Diego Dalla Palma, Vladimir Luxuria e tanti altri artisti sensibili alla tematica dell’inclusione sociale.

I primi classificati del Cantassori, sessione brani inediti e sessione interpreti, si sono aggiudicati le borse di studio “Shirafin: la mia voce per l’inclusione”, la partecipazione alle fasi nazionali del Cantagiro, un ciclo di lezioni individuali di canto e tre mesi di attività laboratoriali presso la rinomata Accademia “Melody Music School” di Roma. Messa inoltre a disposizione la borsa di studio “Riccardo Maiorana” anche in favore del performer che ha suscitato la miglior impressione artistica, per favorire lo sviluppo di talenti. Festival apprezzato anche per le performance inclusive realizzate da artisti con e senza disabilità che veicolano concretamente il messaggio inclusivo che caratterizza la mission dell’Assori.

L’intero evento sarà trasmesso prossimamente su Antenna Sud e anche quest’anno ha visto come madrina d’eccezione Vladimir Luxuria da sempre impegnata nel sociale, che ha dichiarato di essere una grande sostenitrice del concorso, durante il quale tra gli ospiti della serata ha calcato il palco del Giordano il ballerino Ivan Cottini, affetto da sclerosi multipla che ha letteralmente emozionato il pubblico presente con la sua esibizione sulle note di un brano del cantante Irama.

FOTOGALLERY