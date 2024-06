Il Vitulano Drugstore Manfredonia vola in Serie A! Pordenone sconfitto a testa alta ai rigori

In una domenica carica di emozioni e suspense, il Vitulano Drugstore Manfredonia ha raggiunto l’apice della gioia sconfiggendo il Pordenone nella finale playoff di Serie A2 Élite, davanti alle telecamere di Sky Sport, e ottenendo così il passaggio alla prossima stagione di Serie A. La partita ha segnato un’epica battaglia, terminata con un punteggio di 2-2 nei tempi regolamentari, 3-3 nei supplementari, per poi culminare in un definitivo 7-5 ai rigori. La fortuna ha baciato la squadra del tecnico Ceppi, destinata a tornare nella massima categoria a partire dal prossimo ottobre.

Finale Epica

La finalissima ha visto contrapposti Ziberi e Djelveh, con entrambi gli schieramenti decisi a dare il massimo. Il momento culminante è arrivato al 12° minuto, quando Giampaolo ha servito un assist magistrale per Barbieri, il quale con un tiro preciso ha portato il Manfredonia in vantaggio per 1-0. Il Pordenone ha cercato la risposta, ma Glielmi ha deviato in corner il tentativo di Chtioui per Della Bianca. La spettacolarità del match è stata evidente anche con il riflesso stupefacente di Vascello che ha negato al Manfredonia il raddoppio, respingendo il tiro al volo di Taliercio.

Tuttavia, il Pordenone ha trovato il pareggio con Chtioui, solo per vedere il risultato ribaltarsi immediatamente con una sfortunata autorete di Finato sul cross di Ronaldo: 2-1. Nonostante i tentativi di Grigolon e Minatel, che hanno trovato Glielmi e la traversa a negare loro il gol, il Manfredonia è rimasto in vantaggio fino alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo, il Pordenone ha pareggiato grazie a un sinistro al volo di Ziberi. Nonostante gli assalti di entrambe le squadre, il punteggio è rimasto bloccato sul 2-2, portando la partita ai supplementari.

Supplementari e Rigori da brividi

Il primo tempo supplementare ha visto un momento chiave al 3° minuto, quando Giampaolo ha conquistato una punizione dal limite: Taliercio ha sfruttato l’occasione con un destro potente, portando il Manfredonia in vantaggio per 3-2. Nonostante i tentativi di Murgo e Zullo di chiudere la partita, il Pordenone ha pareggiato con Grigolon a soli 7 secondi dalla fine del tempo.

Il momento decisivo è arrivato ai rigori, con Minatel che ha sbagliato per il Pordenone e Giampaolo che ha siglato il rigore vincente per il Vitulano Drugstore Manfredonia. Con quattro tiri su quattro segnati, il Manfredonia ha conquistato la promozione in Serie A, mandando il Pordenone sconfitto tra gli applausi del pubblico.

Tabellino della Partita

Vitulano Drugstore Manfredonia – Pordenone 7-5 d.t.r. (2-1 p.t., 2-2 s.t., 3-2 p.t.s., 3-3 s.t.s.)

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Ronaldo, Taliercio, Murgo, Barbieri, Manzella, Zullo, Djelveh, Nenna, Giampaolo, Maiolo, Vallarelli. All. Ceppi

PORDENONE: Vascello, Ziberi, Stendler, Grigolon, Langella, Della Bianca, Grzelj, Bortolin, Chtioui, Finato, Minatel, Paties. All. Hrvatin

MARCATORI: 11’23” p.t. Barbieri (M), 12’54” Chtioui (P), 13’45” aut. Finato (M), 5’20” s.t. Ziberi (P), 3’37” p.t.s. Taliercio (M), 4’51” s.t.s. Grigolon (P)

SEQUENZA RIGORI: Stendler (P) parato, Ronaldo (M) gol, Langella (P) gol, Taliercio (M) gol, Della Bianca (P) gol, Barbieri (M) gol, Minatel (P) parato, Giampaolo (M) gol

AMMONITI: Ronaldo (M), Minatel (P), Grzelj (P)

ARBITRI: Andrea Barillà (Cinisello Balsamo), Carlotta Filippi (Bergamo), Francesco Cocco (Parma). CRONO: Marco Lupo (Palermo)

Con questa vittoria epica, il Vitulano Drugstore Manfredonia ha scritto una pagina indelebile nella sua storia, pronta a sfidare le migliori squadre nella prossima stagione di Serie A.

fonte: divisionecalcioa5