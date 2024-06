Foggia. Tra le vie di Stornara, si è svolto un evento che ha unito la comunità in un abbraccio di ricordi, sport e sensibilizzazione. Il Memorial Francesco Albanese è stato molto più di un semplice torneo calcistico; è stato un tributo affettuoso a un uomo che ha lasciato un vuoto indelebile nelle vite di coloro che lo conoscevano, e un grido di consapevolezza su una piaga sociale spesso trascurata: le morti sul lavoro.

Il 27 febbraio 2024, Francesco Albanese è stato tragicamente strappato alla vita in un incidente sul posto di lavoro. La sua perdita ha scosso non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma l’intera comunità di Stornara. Francesco era una persona dal cuore generoso e dalla solarità contagiosa. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme, ma ha anche spronato i suoi amici a trasformare il dolore in azione.

Così è nato il Memorial Francesco Albanese, un torneo calcistico dedicato a onorare la sua memoria e a sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sul lavoro. La prima edizione del torneo ha visto la luce grazie agli sforzi instancabili degli organizzatori: Carmine Grieco, Rocco Sardone e Alessandro Coluccelli. Ma dietro le quinte c’erano molti altri che hanno contribuito con il loro impegno, coordinamento e sostegno per rendere l’evento un successo.

Il torneo non è stato solo un’occasione per giocare a calcio e ricordare Francesco, ma anche un momento per promuovere una maggiore consapevolezza sulle morti sul lavoro, un problema che continua a colpire molte famiglie e comunità in Italia. Le partite sono state un riflesso della determinazione e dell’impegno della comunità nel combattere questa piaga, mentre gli spettatori hanno assistito con il cuore gonfio di emozione e di speranza.

Oltre alla competizione sul campo, il Memorial ha offerto spazi per la riflessione e la discussione sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro. Sono stati organizzati incontri con esperti del settore, workshop sulla sicurezza e proiezioni di documentari che hanno evidenziato l’urgenza di agire per proteggere i lavoratori.

L’entusiasmo e la partecipazione dei residenti di Stornara e dei paesi circostanti hanno reso chiaro che il Memorial Francesco Albanese non sarà solo un evento isolato, ma un appuntamento annuale che continuerà a crescere di anno in anno. Il suo scopo sarà sempre quello di onorare la memoria di Francesco, ma anche di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro che possa salvare vite e preservare famiglie.

Mentre il sole tramontava sui campi di calcio di Stornara, il Memorial Francesco Albanese ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che vi hanno partecipato. Francesco può essere stato strappato via troppo presto, ma il suo spirito vivrà per sempre attraverso questo evento che porta avanti la sua eredità di amore, generosità e impegno per un mondo più sicuro per tutti.

Da un testo di Elisabeth D’Andrea.

