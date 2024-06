Manfredonia – Sulle ali delle sue parole scomode, Rino Gaetano morì giovane, a soli 31 anni. La sua era una voce che anticipava i tempi con rapidità e voracità, un solfeggio di vita vissuta con intensità. Le sue parole, come pietre scagliate contro ogni stato di denuncia, riflettevano l’irrazionalità e le sofferenze della povera gente, degli emarginati e degli sfruttati. Superando difficoltà iniziali significative, riuscì a incidere dischi, e nel momento di massima notorietà cantava il malcontento, ironizzando su personalità importanti, il che lo rendeva spesso malvisto.

Le note della sua musica, che potevano sembrare banali a certi critici al primo ascolto, erano invece profondamente originali e melodiche. La sua canzone “Agapito Malteni il Ferroviere” è un esempio emblematico del suo talento. Agapito, giovane macchinista di origine calabrese, abitava a Manfredonia nella zona Stazione Campagna, un luogo poco frequentato negli anni ’70. La sua tratta principale lo portava spesso a Roma. Rino Gaetano ha lasciato un segno indelebile nella nostra città, e va ricordato come il grande autore che è stato e che continua a essere, riscoperto da migliaia di giovani di ogni generazione.

Rino Gaetano torna a cantare per Manfredonia, lui che è stato uno degli scomodi per eccellenza, lui che un giorno venne lasciato morire in un silenzio omertoso, all’alba del 2 giugno 1981. Le circostanze della sua morte rimangono ancora oggi avvolte nel mistero e nell’incertezza.

Claudio Castriotta