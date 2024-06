Un 18enne, Davide Mosca, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Vico del Gargano, nel Foggiano. Frequentava il liceo e avrebbe conseguito a breve la maturità. Davide era in sella alla sua moto quando – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo della luce. È morto sul colpo.

I carabinieri indagano per accertare la dinamica dell’incidente. Cordoglio è stato espresso sui social dal sindaco Raffaele Sciscio che ha annullato gli eventi programmati oggi per la Giornata dello sport. “Il dolore è grande – ha scritto il primo cittadino – a nome dell’intera comunità esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutto il paese alla famiglia di Davide e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

Lo riporta l’ANSA