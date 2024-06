Il canale di comunicazione e contatto La tua voce per Manfredonia, ideato da Ugo Galli, candidato sindaco della coalizione Manfredonia2024 sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha avuto un incredibile successo. Il candidato nel corso della diretta con il network StatoQuotidiano ha espresso la sua più sincera gratitudine a tutti coloro i quali hanno contribuito con le loro idee, domande e considerazioni compilando il modulo online anonimo.

«Abbiamo voluto attraverso il canale La tua voce per Manfredonia favorire la costruzione di un percorso condiviso sin da subito- rimarca Galli-. Il canale infatti resterà permanentemente attivo, poiché riteniamo che la partecipazione di ogni cittadino sia di fondamentale importanza. Ognuno deve sentirsi sindaco, poiché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per Manfredonia. Ritengo necessario che questo canale assuma una modalità permanente, vogliamo istituzionalizzare questa forma di partecipazione, per rendere costante la condivisione delle azioni amministrative per la città».

Ugo Galli durante la diretta ha risposto alle tante sollecitazioni senza conoscere il contenuto delle domande, perché è convinto, come ha spiegato, che «la spontaneità colori ulteriormente la vicenda partecipativa». Tante le domande su due macrotemi principali: cura del verde e decoro pubblico in ordine alla raccolta dei rifiuti e del rifacimento del manto stradale e sviluppo e creazione di lavoro. Tanti cittadini si chiedono come mai nelle aree verdi si assista ad accumuli di rifiuti.

«Il servizio di igiene urbana deve garantire la massima efficienza, esamineremo il piano industriale dell’Ase depositato nel dicembre 2023 in coincidenza col commissariamento- ha osservato Galli– occorre incrementare gli spazi verdi per i bambini, quello delle aree ludiche rivolte agli infanti è un problema, che si interseca con la riqualificazione delle aree della città. Nei Comparti e nelle periferie giacciono aree non arredate, senza risorse strumentali o non mantenute affatto.

Più città per tutti, è questo il concetto che ci anima. È chiaro che le risorse, essendo il Comune sottoposto al piano di riequilibrio finanziario, devono essere eterògenee, gli strumenti finanziari esistono, c’è la possibilità per l’arredo urbano di accedere a finanziamenti esterni: è sufficiente osservare le arterie principali per verificare che numerosi spazi sono privi di manutenzione. I gestori dei servizi che realizzino interventi devono essere controllati attentamente in sede di ripristino di manto stradale per evitare che le nostre strade diventino groviere».

Un tema ricorrente per i cittadini è l’assenza di bidoni per la differenziata. Nel piano industriale Ase uno dei punti riguarda la presenza di isole ecologiche automatizzate per differenziare e favorire la maggiore igiene urbana. Sul lavoro il programma della coalizione Manfredonia2024 è chiaro. «I nostri ragazzi hanno abbandonato e continuano ad abbandonare la città in maniera massiccia, dobbiamo arginare il decremento demografico, se riusciremo rilanciare a l’economia saranno garantite posizioni di lavoro per i giovani e per chi ha perso l’occupazione».