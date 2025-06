Foggia — Un gruppo di appassionati di astronomia di Capitanata ha regalato ieri sera ai cittadini di Foggia un’esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato dei Parchi Diomedei.

Nonostante le previsioni di un’aurora boreale che non si sono concretizzate, gli astrofili hanno catturato immagini spettacolari della Galassia M51 e della Luna, attirando curiosi e famiglie desiderose di scoprire i segreti dell’universo.

L’evento, organizzato dall’associazione locale di astrofili, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, tra cui molti giovani e bambini.

La serata è stata dedicata all’osservazione diretta dei corpi celesti, con telescopi puntati sulla Luna in fase crescente e su altri oggetti del cielo notturno.

«La nostra missione – spiega Salvo Delli Carri, rappresentante dell’associazione – è quella di avvicinare le persone alle meraviglie del cosmo, offrendo a tutti l’opportunità di vedere da vicino gli oggetti celesti che spesso restano nascosti agli occhi dell’osservatore comune».

Un aspetto particolarmente toccante dell’iniziativa è stato l’impegno degli astrofili nel coinvolgere anche i ragazzi diversamente abili.

«Vogliamo che il cielo sia un patrimonio accessibile a tutti – sottolinea Delli Carri – perché la bellezza dell’universo non conosce barriere».

Tra le immagini più suggestive scattate durante la serata ci sono quelle della Galassia M51, nota come la “Galassia Whirlpool”, e dettagli ravvicinati della Luna con i suoi crateri e le sue caratteristiche uniche.

Le fotografie stanno facendo il giro del web, testimonianza dell’entusiasmo suscitato dall’evento.

Nonostante l’attesa per l’aurora boreale fosse alta, l’atmosfera non si è spenta: il cielo stellato ha regalato comunque uno spettacolo affascinante, alimentando la passione per l’astronomia tra grandi e piccini.

L’associazione degli astrofili di Capitanata ha annunciato che continuerà a promuovere iniziative simili nei prossimi mesi, con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica e far conoscere le meraviglie del nostro universo a quante più persone possibile.

Lo riporta foggia.corriere.it