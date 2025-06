Famoso e virale per errore: Salvatore Santoro e la sua somiglianza con Lele Oriali - COMBO ORIALI - SANTORO

Manfredonia. Salvatore Santoro, un uomo che è diventato involontariamente famoso a causa di un malinteso durante le celebrazioni dello scudetto del Napoli. Santoro spiega di essere stato scambiato per Gabriele Oriali, un ex calciatore e membro dello staff del Napoli, da un giornalista RAI mentre passeggiava per Napoli con sua figlia.

Sebbene fosse un simpatizzante del Napoli ma tifoso juventino, Santoro ha deciso di assecondare l’errore del giornalista e di fingere di essere Oriali, creando un video che è diventato virale. Egli sottolinea che l’intera situazione è stata ironica e divertente, senza alcuna intenzione di ingannare o cercare la fama.

Santoro menziona anche di essere stato confuso in passato con altri personaggi del mondo del calcio come Antonio Conte.