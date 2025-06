L’incrocio è noto da tempo per la pericolosità: scarsa visibilità, alta velocità dei veicoli e mancanza di adeguate misure di prevenzione rendono la zona un punto critico per la viabilità cittadina

FOGGIA – 2 giugno 2025 – Ancora un grave incidente stradale nel Quartiere Ferrovia di Foggia. Nella notte tra l’1 e il 2 giugno, all’incrocio tra via Conte Appiano e via Trento, un’auto si è ribaltata in seguito a un violento impatto. Fortunatamente non si registrano vittime, ma l’episodio riaccende i riflettori su una situazione di insicurezza stradale ormai cronica.

L’incrocio è noto da tempo per la pericolosità: scarsa visibilità, alta velocità dei veicoli e mancanza di adeguate misure di prevenzione rendono la zona un punto critico per la viabilità cittadina. A denunciare la gravità del problema è ancora una volta il comitato civico “Difendiamo il Quartiere Ferrovia”, che da anni sollecita l’amministrazione comunale a intervenire.

«Non si tratta di un episodio isolato, ma di un problema strutturale e ormai ben documentato. Gli incidenti in questa zona sono frequenti, alcuni anche con gravi conseguenze», si legge in una nota diffusa dal comitato.

Le richieste avanzate dai residenti sono precise e reiterate nel tempo: interventi semplici ma efficaci per garantire maggiore sicurezza. Tra le proposte:

Installazione di dossi artificiali nei tratti più critici per rallentare la velocità;

Autovelox fissi per scoraggiare condotte di guida pericolose;

Telecamere ai semafori per rilevare il passaggio con il rosso, assenti in tutta la città;

Segnaletica verticale e orizzontale chiara e ben mantenuta;

Specchi parabolici agli incroci ciechi;

Controlli e sanzioni costanti contro i parcheggi irregolari in prossimità degli incroci.

Negli ultimi mesi si è registrato un lieve incremento dei controlli contro la sosta selvaggia, ma secondo i cittadini è ancora troppo poco rispetto alle reali necessità del quartiere.

«Il diritto alla sicurezza non può essere sacrificato sull’altare della burocrazia o dell’indifferenza. Non possiamo aspettare la prossima tragedia per agire», prosegue la nota del comitato.

I residenti chiedono un piano organico di sicurezza stradale per il Quartiere Ferrovia, con il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Locale e degli enti competenti.

Meno promesse e più fatti: è questo l’appello lanciato da chi, ogni giorno, vive con il timore che la prossima sirena in lontananza non sia solo un’altra notizia di cronaca.