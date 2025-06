Foggia. Era stata annunciata come una misura pensata per migliorare la circolazione, razionalizzare gli spazi e favorire il trasporto pubblico. Ma per molti cittadini, la nuova configurazione della viabilità urbana in una delle piazze più frequentate della città – porta d’accesso per chi arriva a Foggia in treno – si è rivelata un fallimento. L’assenza di una reale pianificazione, unita alla carenza cronica di controlli, ha infatti finito per trasformare l’area in un territorio di nessuno, in balia di parcheggiatori abusivi che agiscono indisturbati.

I racconti dei residenti e dei pendolari si moltiplicano, e il malcontento monta. “Chi ha progettato questa viabilità ha la stessa competenza in urbanistica che io ho in astrofisica”, scrive ironicamente una residente su un gruppo Facebook dedicato al quartiere Ferrovia. Una battuta amara, che riflette il sentimento comune di frustrazione tra i cittadini.

Secondo numerose segnalazioni, infatti, la zona sarebbe ormai quotidianamente presidiata da individui – per lo più stranieri – che si propongono in modo insistente a chiunque tenti di parcheggiare, arrivando talvolta a comportamenti giudicati intimidatori. Le scene si ripetono di giorno in giorno: automobilisti costretti a “trattare” con chi, pur non avendo alcuna autorizzazione, occupa stabilmente gli spazi destinati alla sosta.

“Giorni fa sono tornata a Foggia dopo una trasferta, ed è bastato fermarmi un attimo davanti alla stazione per ritrovarmi circondata da parcheggiatori abusivi”, racconta una donna, ancora visibilmente scossa. “Erano in tre, e non volevano sentire ragioni. Ho avuto paura”.

L’assenza di una sorveglianza fissa o di controlli sistematici da parte delle forze dell’ordine alimenta il senso di abbandono. “Ormai è impossibile anche solo fermarsi per due minuti a prendere un parente in arrivo col treno”, denuncia un altro cittadino. “O paghi, o ti becchi occhiatacce e frasi minacciose”.

Ma i problemi non si fermano ai parcheggiatori abusivi. L’intera zona risente di un effetto a catena: la riduzione degli stalli per la sosta breve ha generato un sovraccarico di traffico nelle strade limitrofe, come viale XXIV Maggio, dove si registrano quotidianamente auto parcheggiate in doppia fila, rallentamenti e situazioni di pericolo per la circolazione.

Molti si chiedono quale fosse l’obiettivo reale delle modifiche viabilistiche. “L’intenzione era forse quella di incentivare l’uso dei mezzi pubblici o di rendere l’area più ordinata”, affermano alcuni rappresentanti di comitati civici locali. “Ma l’esito è stato l’opposto: traffico caotico, sosta selvaggia, spazi pubblici occupati da chi non rispetta le regole”.

Di fronte a una situazione che appare fuori controllo, crescono le richieste di un intervento concreto. I cittadini invocano un presidio fisso di polizia locale, controlli più rigorosi, multe e sanzioni a chi esercita abusivamente un’attività illegale. Ma chiedono anche una riflessione più ampia e una possibile revisione del piano viario che, nella pratica, avrebbe finito per penalizzare soprattutto i cittadini onesti, quelli che rispettano le regole e che oggi si sentono lasciati soli.

Il caso di Piazza Vittorio Veneto rappresenta, ancora una volta, un nodo irrisolto nella gestione della mobilità urbana foggiana: il difficile equilibrio tra ordine pubblico, diritti dei residenti e accoglienza per chi arriva in città. Ma soprattutto mette in luce un’esigenza sempre più urgente: quella di politiche urbanistiche partecipate, fondate sull’ascolto reale delle esigenze della comunità.