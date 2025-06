Manfredonia (FoGGIA) — Non è un giorno come gli altri. Oggi ricorrono 79 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, un momento di riflessione e di orgoglio per tutta la nazione.

In questa giornata speciale, il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha partecipato alle celebrazioni ufficiali a Foggia, insieme al Prefetto, ai rappresentanti istituzionali e delle forze armate.

Durante il suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il patrimonio lasciato dai padri e dalle madri costituenti: “La nostra Repubblica si fonda su principi fondamentali come la libertà, l’uguaglianza e la dignità umana. Sono valori che dobbiamo difendere ogni giorno.”

Il 2 giugno rappresenta anche il coraggio di chi ha detto no alla monarchia e a ogni forma di totalitarismo, scegliendo la libertà come diritto fondamentale di ogni cittadino. “Per essere liberi,” ha affermato La Marca, “bisogna poter scegliere. E una delle forme più belle di democrazia è il voto.”

Il sindaco ha rivolto un appello ai cittadini: “Diffidate di chi invita all’astensione o sostiene che non votare sia una forma di partecipazione. Chi fa questo non ricorda i sacrifici di tanti italiani che hanno lottato per la libertà e non rispetta la Democrazia.”

Infine, ha ricordato le prossime consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno: “Votate ‘Sì’ o votate ‘No’, ma andate a votare. La vostra scelta è un atto di responsabilità verso il nostro Paese.”

Concludendo con entusiasmo e orgoglio patriottico, Domenico La Marca ha affermato: “Viva la Repubblica! Viva l’Italia!”