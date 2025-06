Orta Nova al ballottaggio: È sfida nei primi comizi

Statoquotidiano.it, 01 giugno 2025. Orta Nova – Non se le sono di certo mandate a dire Di Vito e Tarantino, ognuno nel proprio comizio tenuto in vista del ballottaggio, l’uno il 30 e l’altro il 31 maggio.

Ed è stata sfida, a suon di rivendicazioni, quella avviata tra i due contendenti al ruolo di sindaco rimasti dopo il risultato del primo turno di consultazioni del 25 e 26 scorsi: il primo, Di Vito, più pacato, a suo dire “più oggettivo”; l’altro più esplosivo, perché, così ha evidenziato il medico exsindaco di Orta Nova, “ora mi devo difendere, che dici Dome’?”.

Circa 3494 preferenze, il 40.34% dei voti espressi nel primo turno, pressappoco così ha esordito nel comizio di venerdì 30 maggio l’ingegnere sostenuto dalla coalizione di Orta Nova Mi Piace, Orta Nova democratica e Orta Nova Per Tutti: “Questo dà un messaggio forte e chiaro. C’è una voglia di cambiare da parte dei cittadini di Orta Nova”.

Ringraziamenti, quindi, l’ingegnere ha rivolto ad Angela Fazi e Nicola Di Stasio con le loro rispettive coalizioni: “per il loro impegno politico e il loro contributo a questo dibattito che si è tenuto nel rispetto dell’avversario”.

Non lo stesso messaggio, tuttavia, ha rivolto all’avversario più diretto nelle ultime ore: “Forse” ha infatti affermato sembrerebbe a proposito di Tarantino “c’è qualcun altro che ha usato questo palco per offendere e denigrare le idee e i programmi degli altri. Noi non lo abbiamo mai fatto”.

Senza mezzi termini poi è arrivata da parte di Di Vito la dichiarazione di intenti a proposito di queste ultime due settimane di campagna elettorale che separano il primo turno del ballottaggio dell’8 e 9 giugno: “Non faremo apparentamenti tecnici. Non cambieremo la struttura del nostro progetto”.

Progetto che, ha chiarito l’ingegnere, si differenzierebbe da quello del candidato avversario: “uno ha le radici ben salde nel passato, che ci dobbiamo lasciare alle spalle, che in qualche modo ha anche contribuito a portare il paese nella situazione in cui si trova. Quale credibilità può avere un progetto che ha già dimostrato di non poterla e non saperla governare questa città?

Il nostro progetto, invece, ha le radici nel presente e con fiducia guarda al futuro.

Un progetto, il nostro, che guarda alla gente e nel quale siamo stati ad ascoltarvi Siamo soltanto quello che ci avete chiesto di essere. Siamo discontinuità con il passato”.

Credibilità, Impegno, presenza, non a chiacchiere ma di chi è garante di questo progetto e con un sindaco ad occuparsi a tempo pieno della nostra città, dunque, le parole chiave a rappresentare le proprie intenzioni, il proprio progetto, per Di Vito, che così ha concluso il suo comizio: “Io non parlo male di nessuno, ma credo troverò largo consenso nel riproporre il discorso della scelta tra il passato e il presente che guarda al futuro”.

Sabato 31, è stata la volta di Tarantino. 2695 preferenze ottenute, ossia il 31.11% dei voti espressi complessivamente dagli ortesi.

Da subito, il medico all’ospedale Tatarella di Cerignola non le ha mandate a dire al suo diretto avversario.

“Siamo arrivati alla sfida finale.

Senza secondi fini.

Ma, Domenico, hai detto cose che non erano proprio da galantuomo. Sto facendo una campagna elettorale serena, rispettosa, pulita. Ce la sto mettendo tutta. Sto parlando di cose concrete, di programmi, di progetti. Ma ogni volta, puntuale come una tassa, arriva l’attacco alla mia persona.

Quando non si hanno argomenti, si tocca la persona, si usano le unghie. Io invece ho le mani e le uso per costruire”.

Così, senza mezze misure, è arrivato l’affondo di Tarantino a carico del suo avversario: “Finora quello a cui abbiamo assistito non è stato proprio un esempio di democrazia.

Il primo turno elettorale non è stato limpido.

Ci sono state valutazioni scorrette delle schede elettorali. Scelte discutibili. Situazioni e comportamenti poco chiari.

Voglio dirlo per chi ha votato in buona fede e si aspetta correttezza da tutti.

La verità cammina da sola, non ha bisogno di imbrogli.

In questi giorni stiamo assistendo a comportamenti che nulla hanno a che fare con la politica pulita.

Si stanno divertendo a fare il giro porta a porta, straniero per straniero, diffondendo falsità sul mio conto.

Se qualcuno ha bisogno di spargere fango vuol dire che ha paura. Paura di perdere. Paura di voi, elettori. Perché voi con la matita in mano potete cambiare tutto”.

E poi, ancora, Tarantino ha aggiunto: “Quando qualcuno usa il bisogno delle persone per fare politica, questo non è fare politica, è usare le persone.

Noi non intendiamo agire così. Noi non entriamo nelle case con la menzogna in tasca.

Io non regalo illusioni, non vado in giro ad ingannare la gente. Io vi rispetto. Punto.

Per costoro la vittoria vale più del rispetto”.

Così, dunque, il candidato della coalizione Uniti per Orta Nova, con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Lega Salvini, PLI, Lista Tarantino, DC, Puglia Popolare, ha evidenziato le parole chiave del proprio progetto: “Tradizione, sicurezza, futuro e soprattutto dignità per Orta Nova”.

E ha continuato, in una serie di aspetti, il suo confronto tra la sua candidatura e quella di Di Vito: “Lui ha bisogno di tempo per orientarsi, io di tempo non ne voglio perdere.

Orta Nova non vuole e non può perdere tempo. Orta Nova ha fretta di rialzarsi. Servono competenza, conoscenza, idee chiare. Non solo la presenza. La presenza fisica non serve se non è accompagnata da scelte giuste. Non si guida una comunità come se si stesse facendo un tirocinio. Dice Di Vito che ho radici nel passato. È vero, perché se le radici sono buone, fanno crescere bene. Le radici sono esperienza, sono memoria, sono ciò che ci tiene in piedi. Lui dice di avere le radici nel presente. Ma il presente senza il passato è solo improvvisazione. Il futuro senza radici è come costruire sull’acqua.

In politica, non è importante la novità, ma è importante l’affidabilità.

Il futuro è fatto anche di scelte di responsabilità vere.

Lui ora può solo promettere. Perché non ha ancora da rispondere di nulla.

Ad Orta Nova oggi non servono esperimenti, serve concretezza”.

Intanto, dalla rete di Facebook, è arrivato ieri un post dalla coalizione che sosteneva il candidato escluso prima che iniziasse la campagna elettorale, Michele Bellino. Escluso, per un difetto, sembrerebbe, nella presentazione delle proprie liste, e che secondo lo stesso sarebbe ancora tutto da chiarire.

“L’unico dato preponderante e, al tempo stesso, significativo” si legge nel comunicato “è la percentuale di coloro che non sono andati a votare (34,00 % degli aventi diritto al voto), ossia circa 5000 cittadini rispetto agli 8662 votanti.

Mai nelle elezioni comunali di Orta Nova si era raggiunto una percentuale così bassa. Dato che risulterebbe, a detta della coalizione cui Bellino faceva capo, “maggiormente inquietante in un Comune sciolto per infiltrazione mafiosa.

Ma oltre a qualche attento cronista o addetto ai lavori, qualcuno ne parla?

La verità scomoda è che circa 5000 cittadini Ortesi non sono andati a votare perchè delusi, stanchi del votare “il meno peggio” ma soprattutto esclusi dal dibattito politico”.

Un vasto elettorato non si sarebbe riconosciuto nelle offerte politiche in gara, secondo Orta Nova Libera, “ritenute lontane e inadeguate alle odierne ed imperanti sfide del paese. Il riscatto popolare non vi è stato”.

Non solo. Così ha continuato Orta Nova Libera nel comunicato pubblicato su Facebook: “inoltre al ballottaggio risultano due candidati sindaci citati nella Relazione di scioglimento, entrambi ex consiglieri di opposizione che hanno assistito al condizionamento della criminalità organizzata nella attività e gestione dell’Ente Comunale.

Riteniamo che alcuni organi istituzionali e rappresentanti la legalità debbano assumersi qualche responsabilità e riconoscere che l’ossequioso rispetto della formalità burocratica ha, in parte, generato sfiducia e poca partecipazione democratica. […] E una democrazia meno partecipata è più comoda e agevole per chi abita le stanze del potere, perché riduce il lavoro, la competizione e il controllo dell’opinione pubblica.

[…] Noi ci candidiamo per tutto questo, per rendere la partecipazione e il confronto democratico l’unico processo di cambiamento che spezza quel “sistema” che non permette alla nostra Orta Nova di essere autenticamente libera.

Non possiamo accontentarci del meno peggio”.