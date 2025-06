Pescatori di Manfredonia sotto attacco: Forza Italia difende le categorie e smonta le strumentalizzazioni politiche

Manfredonia (Foggia) – La difficile situazione dei pescatori di Manfredonia torna al centro del dibattito politico, ma questa volta a far discutere sono le accuse infondate e le strumentalizzazioni che rischiano di distogliere l’attenzione dalle vere cause delle problematiche del settore.

Personaggi vicini al movimento dei “Verdi” e presenti da tempo sulla scena politica hanno recentemente attribuito al governo nazionale la responsabilità delle difficoltà vissute dai pescatori locali.

Tuttavia, una analisi approfondita della legge cosiddetta “salvamare” dimostra come tali affermazioni siano prive di fondamento. I decreti attuativi di questa normativa, infatti, non incidono in alcun modo sulle criticità attuali del porto di Manfredonia o sulla mancanza di infrastrutture adeguate per la marineria.

Le vere cause delle difficoltà risiedono, secondo gli esperti e gli operatori del settore, nella mancata realizzazione di infrastrutture portuali essenziali da parte delle amministrazioni precedenti, di cui alcuni esponenti politici coinvolti fanno ancora parte.

Queste carenze hanno aggravato la situazione dei pescatori, già duramente colpiti dalle recenti sfide economiche e ambientali.

Il Circolo di Forza Italia di Manfredonia si schiera con fermezza al fianco dei pescatori, condannando ogni forma di strumentalizzazione politica che possa indebolire il settore o distogliere l’attenzione dalle vere priorità.

“A differenza dell’amministrazione La Marca, che finora non ha preso posizioni chiare sul tema – affermano i rappresentanti del partito – noi continueremo a sostenere concretamente i nostri pescatori, garantendo il massimo impegno e il supporto attraverso ogni nostro rappresentante.”

L’impegno di Forza Italia è chiaro: lavorare per un settore della pesca più forte e tutelato, senza lasciarsi ingannare da polemiche pretestuose.

La speranza è che si possa finalmente affrontare con serietà e concretezza le esigenze della marineria locale, per un futuro più stabile e prospero.