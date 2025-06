Puglia - Gargano, bel tempo e sole protagonisti della settimana

Bari, 2 giugno 2025 – L’anticiclone torna protagonista sull’Italia meridionale, regalando alla Puglia una fase di tempo stabile e ampiamente soleggiato che si protrarrà almeno fino a metà settimana. Le condizioni meteo favorevoli interesseranno l’intero territorio regionale, dalle Murge al Salento, passando per il Tavoliere, la Daunia e i litorali adriatici e ionici.

Lunedì 2 Giugno

Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, senza alcuna possibilità di precipitazioni. I venti, inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, tenderanno ad attenuarsi ruotando progressivamente dai quadranti orientali. Il mare risulterà poco mosso sul Basso Adriatico, mentre il Canale d’Otranto potrebbe presentare condizioni da poco mosso a localmente mosso. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3900 metri.

Martedì 3 Giugno

Scenario meteorologico pressoché identico al giorno precedente. La Puglia continuerà a beneficiare della protezione dell’alta pressione, con cieli per lo più sereni ovunque. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, in rotazione verso est, con mare ancora generalmente poco mosso ma in temporaneo aumento sul Canale d’Otranto. Lo zero termico salirà lievemente, attestandosi intorno ai 4100 metri.

Mercoledì 4 Giugno

Permangono condizioni di bel tempo, grazie alla persistenza del campo anticiclonico. Si prevedono cieli sereni o al più leggermente velati su tutto il territorio pugliese. I venti si disporranno dai quadranti nord-orientali, sempre deboli e in attenuazione. Lo zero termico continuerà a salire, raggiungendo quota 4250 metri. Mari in graduale miglioramento, con il Basso Adriatico da mosso a poco mosso e il Canale d’Otranto prevalentemente calmo.

In sintesi, la Puglia potrà godere di giornate ideali per attività all’aperto, turismo e relax in riva al mare. Nessun fenomeno perturbato è atteso a breve termine, confermando un avvio di giugno all’insegna della stabilità atmosferica.